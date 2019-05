Tina Gorenjak spregovorila o raku dojk

Pred petimi leti je namreč izvedela, da ima raka na dojki in kot so ji povedali zdravniki, je bil tumor tako velik, da so ji želeli odstraniti obe dojki in maternico ter jajčnike: "Nujna naj bi bila tudi kemoterapija in hormonska terapija." Zdravnik jo je tolažil, da je lahko srečna, češ da jo lahko operira že čez dva dni in da bo 'rešena.' Tina njegovih besed ni razumela: "Rešena? Česa? Srečna? Da mi bodo odstranili tolikšen del mojega telesa? Kemoterapija…hormonska terapija… večletno okrevanje, bolečine, izguba vitalnosti…"

Ker ni bila pripravljena na tako hude posege, niti na kemoterapijo in hormosko terapijo, sej odločila, da poskuša sama najti drugo pot. "Začel se je boj. Boj z mojim telesom, ki je bilo od bolezni popolnoma izmučeno, boj z mojim umom, spraševala sem se, ali to sploh zmorem in boj z večino zdravnikov, ki so mi rekli, da je to, kar počnem, neumnost."