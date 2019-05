Tina: Zame je zmaga že to, da sem spoznala Miho!

Po zelo napeti deveti oddaji šova Zvezde plešejo sta se od tekmovanja morala posloviti Tina Gorenjak in Miha Vodičar, ki nista skrivala razočaranja, čeprav se zavedata, da je to le šov.

Igralka Tina Gorenjak pravi, da je zanjo zmaga to, da je v šovu dobila dobrega prijatelja – Miho Vodičarja. FOTO: Miro Majcen

Bilo je napeto, energično, akrobatsko in naporno, saj so v deveti oddaji tekmovalci plesali v trojčkih, nato so se pomerili v plesnih dvigih in na koncu še v plesnem dvoboju, kjer sta se kot ogroženi tekmovalki znašli Špela Grošelj in Tina Gorenjak. Za zadnjo pa je bil večer poln presenečenj usoden, saj se igralka Tina Gorenjak in svetovni plesni prvak Miha Vodičar poslavljata od plesnega tekmovanja.

Najprej sta plesala rumbo v trojčku z Gašperjem Rifljem, nato sta izvedla plesni dvig in v plesnem dvoboju odplesala še jive. "Midva sva dala vse od sebe in zares uživala," je povedala Tina, Miha pa je dodal, "Tina je bila najboljša plesalka v šovu. Vse je dala od sebe in se ji ni treba sekirati. Navsezadnje je to samo šov. Midva sva dala vse od sebe, fino sva se imela pri tem in bolje ne bi mogla odplesati."

Tina in Miha sta v nedeljo odplesala svoj zadnji ples v šovu, skupaj pa bosta zaplesala še kdaj v prihodnosti. FOTO: Miro Majcen