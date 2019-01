'Zvezde plešejo so nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju'

Plesalka, ki se je lansko leto na našem parketu vrtela s finalistom Gašperjem Rifljem, je v Londonu dobila kar nekaj novih idej za plesne koreogradije, ki ji bodo še posebej prišle prav v novi sezoni. "Pretekli teden sem se na Zvezde plešejo pripravljala predvsem mentalno. Lahko bi rekla inspirativno. Pot me je odpeljala v London, kjer se je odvijalo eno treh najpomembnejših tekmovanj v standardnih in latinsko-ameriških plesih. Po kar treh letih, ko ne tekmujem več, sem šla pozdraviti svojo plesno družino. Z veseljem povem, da smo med amaterji imeli dva slovenska para, ki sta zasedla drugo in tretje mesto."