Tomaž Mihelič se želi v šovu Zvezde plešejo naučiti vseh 12 plesov

Novinar in modni agent svoje strasti do plesa in nastopanja ne skriva, je velik oboževalec plesnega šova, ki se spomladi vrača na POP TV in njegov cilj je, da pride vse do finala, saj se želi naučiti vseh 12 plesov. Priznal je, da je kot majhen deček želel plesati kot Katarina Venturini, za letošnjo sezono šova pa napoveduje, da bo poskušal v šovu postaviti čim višjo stopničko.