Tomaž Šter večkrat prestal tudi 'kamp tišine'

Nadarjeni plesalec, koreograf in plesni učitelj Tomaž Šter , ki je minulo nedeljo s soplesalko Jano Kotesko moral zapustiti plesni šov Zvezde plešejo, pravi, da sta z Jano zaključila plesne treninge, saj ju oba čakajo novi izzivi. "Z Jano sva super ujela in v najinih treningih res uživala, ampak z njimi ne bova nadaljevala, saj sva oba že vpeta v nove projekte. Skupaj bova zaplesala še v zadnji oddaji in prav gotovo na kakšnem žuru," nam je razložil simpatičen plesalec, ki ga po koncu šova čaka zaslužen dopust. "Pretekli in prihajajoči meseci za plesalce šova Zvezde plešejo izjemno pestri in zahtevni, zato bom poletje prav gotovo izkoristil za zaslužen oddih, odmik in potovanja."

Ker je Tomaž, ki mu ples pomeni popolno predanost in prisotnost, tudi velik ljubitelj meditacije, potihem velja za najbolj umirjenega od tekmovalcev šova Zvezde plešejo. "Med sodelujočimi na oddaji sem karakterno res med bolj umirjenimi, težko bi pa rekel, da sem najbolj ozemljen ali karkoli drugega. (smeh) Je pa res, da se raje osredotočam na ples, na ustvarjanje in dobre odnose, saj mi je pomembno, da kvalitetno opravim svoje delo, poizkušam pa se čim manj osredotočati na bolj 'težavne' plati našega poklica ter na 'dramo' in blišč, ki seveda tudi spremljajo ta šov," je priznal Tomaž, ki meditacijo izvaja vsak dan, večkrat pa je opravil tudi posebni življenjski preizkus. "Zadnja leta je meditacija del mojega vsakdana, saj mi pomaga do bolj jasnih mislih, zavedanja, boljših odnosov, verjamem pa tudi, da sem zaradi tega boljši plesalec in učitelj. Večkrat sem se udeležil t.i. odmikov v tišino, v mojem primeru šestdnevnega in več krajših, planiram pa tudi daljše. Ti odmiki so neke vrste celodnevne meditacije, kjer vse pa poteka v tišini, brez telefonov, knjig, pogovorov in kakršnihkoli distrakcij, kar res omogoča odklop od sveta in poglobljen stik s samim seboj."