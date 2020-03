Tomaža Miheliča navdihujejo močne ženske, ki sledijo svojim sanjam

Med deset tekmovalcev šova Zvezde plešejo, ki je do nadaljnega sicer odpovedan, je bil izbran tudi Tomaž Mihelič. Čeprav se moški zvezdniki niso uspeli dokazati pred sodniki ter gledalci, pa je za njimi že kar nekaj ur treningov. Tomaž, zaljubljenec v ples in vse lepo se svojega nastopa neizmerno veseli, saj bo lahko končno pokazal, kaj sta se s soplesalko Martino naučila.

Tomaža Miheliča gibalne aktivnosti navdušujejo že od malih nog, še posebej, če se izvajajo ob spremljavi glasbe. Vsakič, ko zasliši nek ritem, se mu začne telo avtomatično premikati in preprosto ne more ostati pri miru: ''Nimam zadržkov, če na kakšni zabavi prvi pristanem na plesišču, ker se ostali zadržano in sramežljivo stiskajo v kot ali na sedeže. S plesom dejansko nikogar ne ogrožaš, pa če si gibalno spreten ali bolj lesen.'' V smehu doda, da je ples kot tak za okolico tudi manj ogrožujoč: ''Za razliko od petja, kjer lahko s pomanjkanjem posluha in veseljem do prepevanja nekomu hitro povzročiš bolečine v ušesih.'' Zvezdnik je izredno vesel, da je znova prišel v stik s plesom, ki ga dojema kot najbolj univerzalen jezik ter kot odlično tehniko združevanja, sproščanja in osvobajanja.

Tomaž je plesu zapisan že od malih nog. FOTO: POP TV

Pravi, da se je z občutkom za ples že rodil, vendar v otroštvu žal svoje želje po organiziranih urah plesa ni mogel izživeti: ''Žal nikoli nisem imel možnosti, da bi se na Koroškem, kjer sem odraščal, vpisal v plesno šolo, saj je bilo vse povezano z oddaljenostjo, visokimi finančnimi sredstvi in zato je bila moja plesna dvorana kar domača dnevna soba ali igrišče za blokovskim naseljem v Radljah ob Dravi.''Njegov talent in občutek za gib se skozi leta nista izgubila. Ker je do vsega, kar počne, izjemno strasten, je to ljubezen do odrskega nastopanja in plesne interpretacije pretopil v nepozabno Marlenno.

Tomaž Mihelič FOTO: POP TV

Z izražanjem svoje ženske plati nikoli ni imel težav, saj je že kot majhen fantič za maškare z navdušenjem smuknil v ženske podobe: ''Visoke pete, ličila in celotna preobrazba v močno podobo nasprotnega spola mi dajejo dodatno samozavest, da se lahko prelevim v nekoga, ki si upa biti samosvoj, izjaviti nekaj, česar si kot Tomaž ne bi upal, pokazati, da ni nič narobe, če izvabljaš smeh na svoj račun in ob tem rušiš tabuje, da se ljudje ne smemo jemati preveč resno.''

Z Martino sta se takoj začutila, saj je ženska, ki jo Tomaž občuduje. FOTO: osebni arhiv

Tomaž je nad ženskim spolom očaran in priznava, da mu tudi na plesnem parketu pozornost kradejo prav ženske plesalke:''Zaljubljen sem v ples in že vse življenje z navdušenjem spremljam prvenstva, turnirje in druge priložnosti profesionalnih plesnih parov. Včasih sem večji poudarek namenil plesalkam, saj so mi tako graciozne, pompozne, feminilne, z močnim načinom ličenja, bleščečimi oblekami in izrazitimi pričeskami pa na trenutke spominjajo celo na kraljice preobleke.''Vendar se tudi ta fokus počasi premika na moško stran, saj se tudi zaradi svoje vloge v šovu Zvezde plešejo trudi, da bi razumel vlogo moškega plesalca in njegove podpore ženski, da zasije v polnem sijaju: ''Zadnja leta veliko pozornosti posvečam tudi moškim plesalcem, ki so okvir te čarobne plesne slike in morajo poskrbeti, da njihova partnerica resnično zažari. S tem nikoli nisem imel težav, kajti ženske so v moji družbi vselej glavne zvezde in vedno zagotovim, da se počutijo udobno.''

Tomaža navdihujejo močne ženske, ki brezkompromisno sledijo svojim sanjam in zanje trdo garajo. Pravi, da mu je žal, da še vedno živimo v moškem svetu in zato sočustvuje z ženskami in ne pristaja na frazo, da so one nežnejši spol. Pravi, da jih dojema veliko močnejše od moških, ki se tako radi postavljajo s svojo surovo močjo: ''Čutnost je tista, s katero se lahko premika gore in tukaj so ženske brez konkurence. Moj veliki ženski idol je Josipa Lisac, ker se je morala krvavo boriti za svoj edinstven umetniški izraz. Vsi so se spotikali ob njen videz in način interpretacije, zato so jo sprva začutili le tisti brez predsodkov.'' Ima pa Tomaž svojo ikono tudi na mednarodnih odrih: ''Občudujem Tino Turner, z zgodbo tisočerih žensk, zapostavljenih, zlorabljenih, ponižanih. Ni se pustila nasilnemu razmerju, vzela je prihodnost v svoje roke, tudi za ceno življenja in tako je danes ena največjih.''

Z mamo Lilijano sta neizmerno povezana. FOTO: Šimen Zupančič

Seveda je za Tomaža ena in edina prava vzornica seveda njegova mama. ''Ona me še danes najbolj navdihuje, podpira, spodbuja in me ima brezpogojno rada.'' Pravi, da pri mami ceni ogromno lastnosti: ''Nepopustljivost, borbenost, zavzemanje za pravičnost, poštenje, skrb za tiste, ki so zapostavljeni, smisel za humor, družabnost, odsotnost zavisti in zlobe, vse to so lastnosti, ki jo krasijo. Predvsem pa spoštujem to, da je na prvem mestu človek.'' Prav njegova mama je tista, ki je zaradi Tomaževega sodelovanja v šovu najbolj vzhičena, saj dobro ve, kaj mu ples pomeni. Prav mama in oče sta ga kot prva navdahnila in mu pokazala, da je pozibavanje ob glasbi nekaj najlepšega. Navdušeno ju ju opazoval na veselicah in zabavah, kako spretno sta se vrtela in danes prav starša s podobnim navdušenjem spremljata njega. Če bi lahko izbiral ples, ki bi jima ga posvetil, bi to bila zagotovo rumba, saj je s svojo čutnostjo res nekaj posebnega. Ve pa tudi, da se mama zelo veseli divjih, latinskoameriških plesov in veseli se trenutka, ko ji bo lahko s plesom pričaral nasmeh na obraz.

Salome je Tomaževa podpora ter nepogrešljiva prijateljica. FOTO: osebni arhiv

Zadovoljno nasmejane pa bodo ob njegovih nastopih tudi njegove dive, fatalke, mačkice, srčice, pa tudi ’candre’, kadar si to zaslužijo. Tako namreč ljubkovalno imenuje svoje ženske prijateljice, ki so zelo rade v njegovi družbi, ker se počutijo udobno in se lahko z njim tudi o vsem pogovorijo. Zanj so neizmernega pomena: ''One so moja večna inspiracija, brez njih ne bi mogel ustvarjati in biti zadovoljen v življenju. Podpora je vzajemna in brez kančka zavisti ali nečimrnosti si delimo mnenja, misli, poglede na določene družbene pojave. Točno vem, katera mi bo v danem trenutku najbolj celovito povedala, kar mi gre in bo brez olepšav izrazila kritiko.''

Njegova soplesalka ima vse kvalitete, ki so Tomažu pomembne. FOTO: osebni arhiv