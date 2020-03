'Trema seveda je in noge se nam tudi že tresejo'

Zdravje naših gledalcev, sodelavcev in tekmovalcev je za nas na prvem mestu. V luči trenutnega dogajanja, povezanega s koronavirusom v Sloveniji, smo pri POP TV sprejeli odločitev, da bo prva oddaja Zvezde plešejo potekala v studiu brez občinstva. Gre za preventivni ukrep, ki bo nastopajočim in produkcijski ekipi zagotovil varnejše pogoje za delo ter ob trenutnem dogajanju optimalno okolje za nemoten potek oddaje.

S četrto sezono se namreč nocoj začenja četrta sezona šova Zvezde plešejo in z njo se na male ekrane vračajo tudi Tara Zupančič in Peter Poles za voditeljskim mikrofonom ter Nika A. Urbas, Katarina Venturini, Andrej Škufca inLado Bizovičar na sodniških stolih.

V prvi oddaji bodo na plesni parket stopile samo tekmovalke, kar pomeni, da bodo Mojca Funkl, Teja Jugovic, Kaja Vidmar, KatayainAlyas svojimi plesnimi partnerji prebile led v letošnji sezoni, moški sotekmovalci pa bodo zaplesali prihodnjo nedeljo. "Zame je to prvič, da sem v živo del takega šova. Imam grozno tremo, odpovedujem na celi črti. (smeh) Čeprav imamo igralci pred vsako premiero malo treme, je tole danes čisto drugačna trema. Vrgla se bom noter in plavala, ne preostane mi drugega. Držim pesti, da bomo vse punce danes odplesale super in navdušile," je pred oddajo priznala igralka Mojca Funkl.