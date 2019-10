Trije tekmovalci šova Zvezde plešejo združeni v novem muzikalu

"Imeli smo ogromno vaj, saj je priprava takega muzikala res velik zalogaj. Veliko je režijskih, koreografskih in pevskih vaj. Sam se največ posvečam igri, saj sem na tem področju najmanj izkušen, ampak sem izredno vesel, da imam v tem projektu prijatelje, ki so profesionalni igralci in mi res veliko pomagajo. Poleg tega, da res pridno delamo, se z ekipo odlično razumemo in se imamo zares lepo in zabavno na vajah," je povedal Rifelj, Gorenjak pa dodala: "Predvsem je pestro in živahno, saj imamo poleg igralskih, režijskih vaj tudi plesne in pevske. Dolgčas nam ni. (smeh) Meni je res vedno vznemirljivo delati z novimi sodelavci in vsak v naši skupini prinaša v projekt svoje znanje, energijo in ideje. Ker imamo odlično koreografinjo Anjo Robida in izjemnega pevskega učitelja Boštjana Korošca, vse poteka kar se da gladko. Sta pa oba priznala, da z nami nista 'šparala'," je še v smehu priznala Tina.

Tudi Maja Martina Merljak, ki se je v svoji igralski karieri preizkusila že v kar nekaj muzikalih, od Cvetja v jesnidoBriljantine, že komaj čaka premiero. "Včasih si na ogled res dobrega muzikala moral odleteti v London, danes je ta žanr dostopnejši tudi Slovencem, ki ne potujejo in zagotovo postajajo gledalci iz sezone v sezono bolj zahtevni, kar se mi zdi prav. Od vseh žanrov, ki jih delam, se prav muzikalov ravno zato lotevam z večjim strahospoštovanjem."