'Tudi, če bi izpadla, sem naredila tisto, kar sem obljubila'

Klari je želeni cilj uspel, saj je Andrej po končanem nastopu s soplesalcem Jernejem Brenholcem pohvalil njeno salso in dodal, da je bil ta ples v vsakem primeru boljši kot prvi. In kako je Klara sprejela njegovo pohvalo? "Upala sem na to. Ko pa je to povedal, sem rekla 'yes'! Tudi, če bi izpadla, bi bila res žalostna, ampak tisto, kar sem obljubila, sem naredila."

Obljuba, o kateri sta govorila Klara in Andrej

Po prvem nastopu ji je Andrej rekel: "Težim zato, da se premaknete, težim zato, da imate priključke, težim za držo ... Moram reči, da nekaj od tega je bilo. Želim si še veliko več, ampak tebe pestijo ene druge težave. Deluješ mi, kot da se bojiš same sebe. Ko stegneš roko, jo stegneš do tričetrt, ko greš v korak, je negotov. Stegni roko, stegni nogo, pojdi v korak, kaj lahko izgubiš?" Na to vprašanje je rdečelaska odgovorila: "Nič. Začetna trema. Obljubim, da bo drugič bolje." In Andrej jo je držal za besedo, Klara je obljubo držala in zato od Andreja dobila pohvalo.

