V polfinalu šova Zvezde plešejo tudi slovenski zmagovalec britanskega šova

Vstopnico v veliki finale tretje sezona šova Zvezde plešejo so si priplesali Tanja Žagar in Arnej Ivkovič, Miha Zupan in Maja Geršak ter Špela Grošelj in Miha Perat. Tokrat je dogajanje na plesnem parketu iz prve vrste spremljal eden naših najuspešnejših plesalcev in zmagovalec britanskega plesnega šova Aljaž Škorjanec.