V šovu Zvezde plešejo bosta plesala tudi Denis Toplak in Luka Žvižej

Luka Žvižej FOTO: POP TV Na POP TV spomladi prihaja 4. sezona priljubljenega šova Zvezde plešejo, med tekmovalci pa je tudi zvezda resničnostnih šovov Denis Toplak in Luka Žvižej, legenda slovenskega rokometa. 38-letni Luka ima za seboj zavidljivo športno kariero. Je zgovoren in tekmovalen. Postal je prvi Slovenec, ki je zaigral za FC Barcelona in postal še isto sezono evropski prvak. Slovenski rekorder po številu zadetkov (702). Zanj je največji uspeh družina – je oče dvojčkov in srečno poročen z Daco. Pravi, da je vzel najlepšo Celjanko. Zanimivo je, da nima plesnega predznanja, a je od staršev, ki zelo rada plešeta, podedoval navdušenje nad plesom. Želi si pokazati, da ima talent še za kaj drugega kot za igranje rokometa. Luko smomed intervjujem soočili z zabavnimi izzivi. Preverite, kako se je odrezal: Tako kot Luka tudi 32-letniDenis Toplaknima plesnega predznanja,je pa zato vztrajen športnik. Po karakterju je tekmovalen, zagrizen, sramežljiv.Prijel se ga je vzdevek 'večni samec', je direkten in je stari znanec resničnostnih šovov, saj smo ga na naših televizijah že dvakrat lahko gledali v resničnostnem šovu Kmetija. Denis Toplak FOTO: POP TV Ko je bil star 13 let, mu je za rakom umrla mama. Kasneje ga je še bolj pretresla smrt dedka z epilepsijo, pri katerem je živel in zanj skrbel. Tudi Denisa smo med intervjujem soočili z zabavnimi izzivi, v katerih je pokazal, kako dobro se znajde v različnih situacijah: V novi 4. sezoni šova Zvezde plešejo bomo tako na plesnem parketu videli Tomaža Miheliča, ki je mnogim znan kot Marlenna iz skupine Sestre, Mikija Vlahovića, člana skupine Victory, zakonca TejoinJanija Jugovica, ki sta na družbenih omrežjih znana pod imeni Cool Mamacita in Cool Fotr, pevkoAlyo, model Kajo Vidmarin igralko Mojco Funkl. Denis Toplak in Luka Žvižej bosta tekmovala v 4. sezoni šova Zvezde plešejo. FOTO: POP TV