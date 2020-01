V šovu Zvezde plešejo tudi Alya in Kaja Vidmar

Na POP TV spomladi prihaja 4. sezona priljubljenega šova Zvezde plešejo, med tekmovalkami pa sta tudi pevkaAlya in Kaja Vidmar, igralka in model.

Alyo vam verjetno ni treba posebej predstavljati, saj je na slovenski glasbeni sceni prisotna že več let, pohvali pa se lahko tudi s številnimi nagradami. Njen albumAlya je dobil zlato in platinasto ploščo. Leta 2016 je zmagala na Melodijah morja in soncas pesmijo Srce za srce, pesem pa je bila tudi najbolj predvajana skladba leta. Letos je nastopila na hrvaškem CMC festivalu v Vodicah in Šibeniškem glasbenem festivalu, kjer se je predstavila z lahkotno skladbo Sedam dana na moru.

36-letna simpatična pevka je na odru prava energična bombica in ne dvomimo, da bo eksplozivna tudi na plesnem parketu. Poleg glasbe je njena velika strast ples, za to že komaj čaka, da osvoji in pred kamero pokaže nove plesne korake.

Alyo smo med intervjujem soočili z zabavnimi izzivi. Preverite, kako se je odrezala: