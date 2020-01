V Zvezde plešejo tudi zvezdniški par: Cool Mamacita in Cool Fotr

Teja in Jani Jugovic, zvezdniški par, ki se bo pomeril na plesnem parketu.

Zakonca Teja in Jani Jugovic, ki sta na družbenih omrežjih znana pod imeni Cool Mamacita in Cool Fotr, sta se poročila konec septembra v Brdih, sedaj pa se bosta predstavila kot tekmovalca priljubljenega šova Zvezde plešejo. Zakonca sta se leta 2012 spoznala ravno v resničnostnem šovu, ko sta pokazala svoje kuharske sposobnosti v Gostila išče šefa. V plesnem šovu pa ju bodo preko televizijskega zaslona spremljali trije otroci: hčerkaSia in sinova Inaj ter Taj, slednjega ima Jani iz prejšnjega zakona.