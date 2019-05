Večer zelo čustvenih zgodb: sodniki domov poslali Klaro Lorger

Osma oddaja šova Zvezde plešejo je postregla z eno najbolj osebnih in čustvenih oddaj letošnje sezone, saj so se tekmovalci vrnili v leto, ki jih je najbolj zaznamovalo. Videli smo solze, smeh, prvi dve oceni 10 in tudi številna presenečenja ter prvi plesni dvoboj sezone, ki pa je bil usoden za Klaro Lorger.

Po zasluženem prvomajskem oddihu se je šest plesnih parov, ki še tekmujejo za plesni globus v šovu Zvezde plešejo, vrnilo nazaj na plesni parket, kjer je bilo nocoj še posebej vroče. Osma oddaja je bila ena najbolj osebnih oddaj, saj so se zvezde vrnile v leto, ki jih je najbolj zaznamovalo. Franko Bajc se je podal v leto 2016, ko je stopil iz cone udobja, ko se je soočil s svojimi strahovi in preživel nesrečo s kolesom ter pretres možganov, Špelo Grošelj je zaznamovalo leto 2002, ko je stopila na glasbeno pot kot članica Atomik Harmonik in nato še kot solo pevka, glasbena pot je v letu 1996 osebno in poslovno zaznamovala tudi Tanjo Žagar - postala je članica Foxy Teens in na tej poti spoznala tudi svojega partnerja, menedžerja Mikija Šarca, s katerim ima tudi sina Karla. Klara Lorger se z nasmehom spominja leta 2012, ko je spoznala svojega partnerja Draga, ki ji je spremenil življenje in jo osrečil, Tino Gorenjak pa je leta 2014 pretresla novica o bolezni, da ima raka na dojki, bolezen pa je kljub nasprotovanju zdravnikov premagala na svoj način, z zelo hudim in težkim, a uspešnim bojem, kar je iskreno spregovorila v tokratni oddaji. Mihi Zupanu pa je največji karierni met uspel leta 2007, zato ga to spremlja še vse do danes, za presenečenje pa je poskbrel tudi Mihov nekdanji trener, ki ga je pustil solznih oči in brez besed, saj je priletel iz Aten in ga osebno objel in čestital.



FOTO: Miro Majcen



A poleg odličnih plesnih točk, so se tekmovalci morali na treningih pripravljati tudi na plesni dvoboj, v katerem sta se pomerila dva ogrožena para. Glavni sodnik Andrej Škufca je Klari in Špeli za dvoboj določil salso. Po istočasno odplesani enominutni točki so sodniki podali svoje ocene in na koncu domov poslali Klaro Lorger. "Jaz sem se imela fenomenalno, neponovljiva izkušna in toliko kot sem tu preplesala ne vem še, če bom kdaj toliko. Hvala vsem za vse," je takoj po koncu šova povedala Klara.



Na koncu oddaje pa so razkrili še eno presenečenje večera, in sicer bodo tekmovalci šova Zvezde plešejo v prihodnji oddaji plesali v trojčkih, le da tretji plesalec ne bo profesionalni plesalec, ampak eden od tekmovalcev iz prejšnjih sezon - Dejan Vunjak, Denis Porčić - Chorchyp, Gorka Berden, Rebeka Dremelj in Gašper Rifelj.



In katere plesne točke so za svoje osebne zgodbe zaplesali zvezdniški pari?



ŠPELA GROŠELJ IN MIHA PERAT

Kot prva sta na plesni parket stopila pevka in njen plesalec, ki sta zaplesala energično sambo na Špelino pesem 'Nostalgija'. "Všeč so mi tvoje roke, tvoj občutek za gib in lepe pozicije... ampak... kaj je bistvo sambe? Odrivi in to razmerje med nogo in kolenom, kar pri tebi ni bilo tako dobro. Generalno si bila odlična, izpiliti pa moraš detajle," je povedal Andrej, Katarina pa dodala: "Tale samba je bila precej počasna. Jaz sem rada imela počasne skladbe, izove pa to velikokrat, da začnemo hiteti, kar pa ti nisi. Plesala si na valu glasbe in se imela fino." Svojo oceno je podala tudi Nika: "Jaz sem ti že večkrat očitala, da nimaš stika s plesalcem, ampak tole danes je bilo super. Bila si kot močna rdeča šminka, ki se je držala na ovratniku bele srajce. Pa res dobro migaš z boki. Bravo!" Zadnji pa je Špelo ocenil zabavni Lado: "Lahko bi še kaj popravila, da bi bila to popolna točka, ampak vem, da boš naslednjič boljša, ker te jaz vidim v finalu. Ti si zaslužiš finale." Špela in Miha sta si priplesala 24 sodniških točk.

Zvezde plešejo 08 Špela Grošelj FOTO: Miro Majcen





KLARA LORGER IN JERNEJ BRENHOLC

Druga sta se v studiu zavrtela narodno-zabavna pevka in jen plesalec, ki sta očarala z angleškim valčkom na pesem 'You Light Up My Life'. "Čudovito je bilo. Začela sta potiho in počasi, potem pa si s svojim dragim zaplesala in sta se razbohotila v gibu. Videli smo komplicirane korake in ritem, ampak si jih izpeljala odlično. Dotaknila si se me, saj sem videla srečo in izpolnjenost," je povedala Katarina, Lado pa dodal: "Klara, lepo je bilo. Boljš kot kadarkoli doslej. Edina nova spremenljivka je bil tvoj Drago, ker ti dobro naredi in ga še pripelji s seboj." Tudi Nika je pohvalila plesno točko: "Vso sezono sem si te želela videti v resni vlogi, da bi te začutila in to si naredila nocoj. In kako si se ti razpreslala in razcvetela... kot encijan na gorski planini." Kot zadnji je komenitral Andrej: "Na začetku sem se ustrašil, da ne bo šlo, da boš prepočasna, pa si bila zelo dobra, energična in z dobrim premikom v prostor. Me je pa zmotila tvoja roka, ki je bila preveč trda v prijemu. Si pa lepo izpeljala do konca, bravo." Klara in Jernej sta dobila 23 sodniških točk.

Zvezde plešejo 08 Klara Lorger FOTO: Miro Majcen





FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ

Postavni zmagovalec Kmetije in njegova plesna lepotica sta si za tokratno oddajo izbrala strastni paso doble, ki sta ga odplesala na pesem Woodkida 'Run Boy Run' in dobila stoječe ovacije gledalcev. Padla je tudi prva desetka letošnje sezone, ki jo je Franku podelila Nika Urbas: "Ta atmosfera - bil si kot črn dim, ki se besno kadi iz 'auspuha'. Fenomenalno, famozno, dramatično - the best." Svojo oceno je podal tudi Lado, ki je najprej opazil, da Franko krvavi, saj se je med točko poškodoval na železni ograji. "Končno se je začelo. Kri na plesišču! To mi deli! (smeh) Franko, vse se je začelo, ko si padel na glavo in očitno je bilo to dobro zate. Meni je bil to odličen paso doble." Naslednja je komentirala Katarina: "Bil si neomajen in dominanten v paso doblu. Pozicije so bile napete in dokončane. To je bil res fantastičen paso doble." Kot zadnji je komenitral strogi Andrej: "Franko, še vedno ne znaš zapolnit tišine med koraki in gibi... ampak... nisem si znal predstavljati, da boš odplesal kot si. Zelo dobro si naštudiral pozo paso dobla in uporabil mišice na pravih mestih ter bil dosti bolj fleksibilen kot doslej. Bravo." Franko in Svetlana sta od sodnikov dobila 32 točk.

Zvezde plešejo 08 Franko Bajc FOTO: Miro Majcen





TANJA ŽAGAR IN ARNEJ IVKOVIĆ

Priljubljena pevka in njen plesalec sta zaplesala poskočni quickstep, na pesem Waynea Beckforda 'Go Mama' in dobila stoječe ovacije gledalcev v studiu. "Tanja je mašina, ki samo gre, brez jamranja in izgovorov. Vsa pozornost je bila na tebi in res bravo," je ocenil Lado, Andrej pa dodal: "Od tebe nisem pričakoval nič manj kot si pokazala. Bila si močna in igriva, zmotila pa me je tvoja drža in če bi bi bila pravilna, bi bila perfektna točka. Sicer pa res bravo." Svojo oceno je podala tudi Katarina: "Ta quickstep je bil točno tak kot mora biti - poskočen, brzinski in fenomenalen. Bravo." Kot zadnja je ocenjevala Nika: "Tanja, ti vsak ples odplešeš, kot bi ga plesala že od nekdaj. Plesala si z močjo turbo globinskega sesalca in malo je manjkalo pa bi noter posesala še nas." Tanja in Arnej sta dobila 32 sodniških točk.



Zvezde plešejo 08 Tanja Žagar FOTO: Miro Majcen



TINA GORENJAK IN MIHA VODIČAR

Seksi igralka in svetovni plesni prvak sta njeno bitko z rakom odpelsala s showdanceom na pesem skupine Coldplay 'Fix you', za kar sta tudi dobila stoječe ovacije občinstva. "Zame je bil ta nastop kot luščenje tebe iz lupine. Igro si dala na stran in spoznali smo te kot zelo pogumno in senzibilno žensko. Zato se veselim tvojih prihodnjih nastopov, ker te bom dojemala čisto drugače," je povedala Nika, Katarina pa ganjena dodala: "V prejšnjih sezonah smo videli veliko dobrih točk sodobnih plesov, ampak ta je bila čez vse. Všeč mi je, da si se prepustila Mihi, teži, gravitaciji in usodi. To je bilo povsem izstopajoče. Bravo in hvala ti za to!" Svojo oceno je podal tudi Lado: "Točka primerna zgodbi, polna simbolike. Ne moremo biti čisto nepristranski, saj so to močne zgodbe in kdor je bil kdaj na onkološkem inštitutu, ve, da smo to točko začutili v celoti. Bravo." Kot zadnji je komentiral strogi Andrej: "Ta del tvojega življenja sta izražala jasno, gibi so bili tekoči in gladki. Tina, bila si zelo prepričljiva, saj si v plesu šla skozi strah, bolečino in na koncu zmagala. Res bravo, tole je bilo vrhunsko." Tina in Miha sta si priplesala 35 sodniških točk.





MIHA ZUPAN IN MAJA GERŠAK

Kot zadnja sta se na plesnem parketu zavrtela gluhi košarkar in odlična plesna pedagoginja, ki sta zaplesala dunajski valček na pesem skupine Queen 'We Are The Champions'. "Miha, ti si dokaz, da lahko v življenju, kljub oviram, dosežemo, kar si želimo. To ni bil tvoj najboljši ples, si me pa z zgodbo povsem ganil in si nam vsem zgled. Hvala ti," je povedala Katarina, Lado pa dodal: "Meni je bilo to noro. To je bila zelo vrtoglava točka in bil si odličen." Svojo oceno je podal tudi strogi Andrej: "Miha, to res ni bila tvoja najboljša točka, daleč tudi od dobrega dunajskega valčka. Deloval si kot da se nisi mogel premakniti, imel si pa dobro držo in bil si usklajen z Majo. Ti si šampion, kar si že dokazal, sebi in nam vsem." Kot zadnja je oceno podala še Nika: "Miha, plesal si z nonšalanco in sproščenosto človeka, ki je premagal svoje osebne ovire. Tvoja zgodba je dodala nastopu, ki morda res ni bil tvoj najboljši, neko čarobnost in to je bilo zame odlično." Miha in Maja sta od sodnikov prejela 26 točk.