Večina tekmovalcev navijala za Tanjo in Arneja

Veliki finale šova Zvezde plešejo je postregel z novo zmagovalko. Energična pevka Tanja Žagar je v superfinalu več kot zasluženo osvojila plesni globus in zmago, s čimer se strinjajo tudi njeni sotekmovalci iz letošnje sezone šova.

Vsi so navijali za Tanjo. FOTO: Miro Majcen

Da jeTanja Žagarzelo talentirana za ples in da bo za vsem tekmovalce tretje sezone šova Zvezde plešejo največja konkurenca, se je vedelo že od prve oddaje. Po enajstih oddajah, ko je Tanja pristala v superfinalu šova, pa je bilo hitro jasno, da je večina letošnjih tekmovalcev potiho ali na glas navijala za Tanjo, ki je skupaj s plesalcem Arnejem Ivkovičem na koncu tudi osvojila plesni globus in naziv zmagovalke.

Denis Vučak: 'Dokazala je, da je res vrhunska plesalka.' FOTO: Miro Majcen

"Mislim, da je Tanja zasluženo zmagala. Ko smo vsi prvič plesali in smo videli Tanjo, smo takoj rekli, da moramo vsi dati v višjo prestavo, če jo želimo uloviti. Dokazala je, da je res vrhunska plesalka in ji čestitam iz srca,"je povedal Denis Vučak, čestitkam pa se pridružuje tudi Boris Kopitar: "Zmaga je šla v prave roke, saj je navsezadnje to plesni šov. Seveda pa gredo čestitke tudi Mihu za vse, kar je pokazal. Po mojem so bile razlike med njima na koncu tako majhne, a je to le zmaga plesa, šova in POP TV-ja."

Tina pravi, da si je Tanja absolutno zaslužila zmago. FOTO: Miro Majcen

Zmagovalki je iskreno čestitala tudi igralka Tina Gorenjak, ki si je priplesala četrto mesto v letošnji sezoni. "Absolutno si je zaslužila zmago. Ogromno ljudi je bilo v tej sezoni, ki so pokazali odlično plesno znanje, ki so imeli zanimive zgodbe in so bili srčni v tem šovu, kar je tudi zelo pomembno. Ampak Tanja predstavlja vse te elemente skupaj in ji iz srca privoščim in čestitam." Za Tanjo je navijala tudi Tinkara Fortuna: "Jaz sem zanjo res navijala, še ko sem jaz sama plesala v šovu, sem vedela, da bo prišla do konca. In od trenutka, ko sem končala plesno tekmovanje, sem iskreno govorila, da navijam za Tanjo, ki je vsestranska plesalka. Glede zgodbe Mihe in njegovega vložka pa ne smemo pozabiti, da je gluh in da je prišel do finala. Za oba sem vesela, predvsem pa čestitam vsem trem finalistom in Tanji za zmago."

"Tanja je razturala celo sezono in absolutno upravičeno zmagala. Mislim, da smo potiho vsi držali pesti za njo." FOTO: Miro Majcen

Tudi Klara LorgerinJana Koteska se strinjata, da je zmaga šla v prave roke. "Tanja je razturala celo sezono in absolutno upravičeno zmagala. Mislim, da smo potiho vsi držali pesti za njo. Saj Miha je tudi bil odličen in kapo dol, saj je navduševal v vseh oddajah, z vsem kar je dosegel in kako je odplesal točke. Morda je izgledalo, da je bilo vse odplesano z lahkoto, ampak v resnici je bilo res veliko dela," sta povedali Jana in Klara.

Igor Mikić bo v kratkem izdal videospot s Tanjo Žagar, v katerem bosta baje tudi zaplesala. FOTO: Miro Majcen

Za Tanjo je še posebej navijal postavni Igor Mikić, ki mu pravijo tudi "mišiča" letošnje sezone, saj je z njo posnel glasbeni duet, za katerga v prihodnjih dneh snemata tudi videospot."To pa ja! Tanja si je definitvno zaslužila zmago. S svojim plesom je že v prvi oddaji pokazala, da je en korak pred nami, zato ji moramo priznati zmago. Jaz sem vesel zanjo in mi je v veliko čast, da sem z njo lahko posnel komad in snemava spot ta teden. V spotu bova seveda tudi plesala, ampak pustimo se presentit kaj in kako," je v smehu povedal Alfa Mikić.

Franko je želel, da zmaga ples ... in to se je tudi zgodilo. FOTO: Miro Majcen