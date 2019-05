Vsi dobro pripravljeni na veliki finale in zadnje presenečenje

Tudi Špela Grošelj skupaj z Mihom Peratom trenira po več ur na dan. "Priprave na finale so intenzivne, saj moramo pripraviti in natrenirati dva plesa. Z Miho sva praktično cele dneve v plesni dvorani in se predvsem trudiva, da bo do nedelje vse tako, kot sva si zamislila. Najina želja za nedeljo je predvsem uživati v najinem zadnjem plesu. Kljub temu da je to plesno tekmovanje, je meni najbolj pomembno, da se bova imela fajn. Zato bova - tako kot vedno - dala vse od sebe in se ne obremenjevala s točkami, glasovi in končnim rezultatom. Prišla sva do finala, zborbala vse tri dvoboje in na to sem ponosna," je priznala Špela, ki pravi, da ne čuti nobene živčnosti glede finala. "Glede na to, da v nedeljo ne tekmujem s Tanjo in Mihom pač pa sama s sabo, živčnosti ni. Je pa vedno pred plesnim nastopom prisotna ena pozitivna trema, čutim ogromno odgovornost do samega projekta in seveda mi je mar, da bom dobro odplesala. Če sem zmogla do sem ... bom pa ja zdržala še to ciljno ravnino. (smeh) Lagala bi, če bi rekla, da nisem utrujena, me pa hkrati spodbuja adrenalin," je še iskreno priznala Špela, ki z Miho trenira dva krat na dan.