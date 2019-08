Wernerjeva soplesalka Gordana zdaj na britanski televiziji

Plesni spektakel Strictly come Dancing je izredno priljubljen in gledan v Angliji. V njem nastopa in sodeluje kar nekaj izjemno uspešnih slovenskih plesalcev in plesalk. Gordana Grandošek Whiddon je z nami delila izkušnjo s snemanja predstavitvenega videa prihajajoče sezone.

Ker so promocijski spot snemali na vrhuncu poletja, je bilo na prizorišču dogajanja res zelo vroče. FOTO: osebni arhiv

Plesni spektakelStrictly Come Dancing, angleško različico šova Zvezde plešejo, spremlja tretjina Angležev in velja za enega najbolj priljubljenih šovov na Otoku. Profesionalni plesalci in plesalke so na začetku meseca snemali predstavitveni video prihajajoče sezone. Pri snemanju sta tokrat sodelovala slovenska profesionalna plesalka Gordana Grandošek Whiddon, ki je z Wernerjem plesala v šovu Zvezde plešejo, in njen mož, Britanec, Trent Whiddon, ki sta tako kot vsako leto del šova, saj sodelujeta pri skupnih plesnih točkah profesionalnih plesalcev in sestavljanju koreografij.

Gordana Grandošek Whiddon in Trent Whiddon sta na snemanju promocijskega spota pomagala pri koreografiji. FOTO: osebni arhiv

"Snemanje je bilo super. Kot vedno je bila organizacija BBC-ja popolna. Od mejkapa in oblek do profesionalnosti. Tema oblek je bila izpeljana iz modnega dogodka Met Gala, kar se takoj vidi po kostumih. Snemali smo en cel dan in bilo je kar naporno ter vroče," je za 24ur.com povedala Gordana, ki si je med obiskom Londona omislila tudi novo poletno pričesko. Več utrinkov iz zakulisja snemanja si poglejte v priloženi fotogaleriji:

FOTO: osebni arhiv

Njen mož Trent je sicer že lani delal promocijski video za plesni šov, kjer sta plesala dva čeveljca. To sta bila Trent in njegova soplesalka, ekipa pa je to, da se njunih teles ni videlo na TV, pričarala s pomočjo tehnologije in snemanja na zelenem ozadju.

V novi plesni sezoni so se med profesionalnimi plesalkami in plesalci spet znašli Slovenec Aljaž Škorjanec in njegova žena, Američanka Janette Manrarater slovenska plesalka ukrajinskih korenin Nadja Bičkova.

Poleg omenjenih se bodo po plesnem parketu vrteli šeAJ Pritchard, Amy Dowden, Anton du Beke, Dianne Buswell, Giovanni Pernice, Gorka Marquez, Graziano Di Prima, Johannes Radebe, Karen Hauer, Katya Jones, Kevin Clifton, Luba Mushtuk, Neil JonesinOti Mabuse. Promocijski spot nove sezone plesnega šova Strictly Come Dancing je že zunaj in si ga lahko pogledate:

