Zaradi brexita se iz Londona po 16 letih vrača v Slovenijo

Na Otoku se politično stanje vedno bolj zaostruje - bo Velika Britanija zapustila Evropsko unijo ali ne? Kaj to pomeni za državljane na Otoku in kaj za tuje državljane, ki živijo tam? S temi in še mnogimi drugimi vprašanji se v zadnjem letu srečuje tudi Nika Urbas, sodnica šova Zvezde plešejo. Ta se, kot je povedala na POP TV in 24ur.com, seli nazaj v rodno Slovenijo."Res je, z možem se po 16 letih vračava v Slovenijo. Selitev se že bliža saj London zapuščava konec aprila. Seveda pa se nama bo pri premiku v Ljubljano pridružila tudi najina londonska mačka Gabriella."

Nika pravi, da se je bil prav brexit povod za selitev: "Brexit se je razvil v nekaj izrazito neprijetnega. Vsak dan polni strani časnikov, buri duhove in vse bolj širi nezadovoljstvo. Dogaja se, da ga vse manj razumemo, težko ga opredelimo in zaskrbljujoče opazujemo kako razdvaja Britance. O Brexitu se ves čas razpravlja, ugiba, prepira, tudi obupuje."

'Jasno je, da se obetajo zapleteni časi'

Zgovorna sodnica plesnega šova pravi, da brexit bremeni vse, tako domačine kot tudi tujce. Predvsem pravi, da je zaskrbljujoče dejstvo, da nihče zagotovo ne ve, kakšno bo stanje po izstopu Velike Britanije iz Evropske unije."Čuti se tudi vse večji odklon do Evrope, kar je povsem odveč. Pa seveda skrb, ki pritiče zaprtih mej, težav povezanih s potovanji nenazadnje pa tudi vse več zahtevanih postopkov pri zaposlovanju. Na drugi strani pa so domačini, ki so podobno obupani. Bojijo se recesije, podražitev, zaprte kulture, tega, da bi Anglija izgubila gospodarsko pozicijo in s tem dobro ime. Nihče ne zna napovedati kaj se bo zgodilo. Vsekakor pa je večini jasno, da se obetajo precej zapleteni časi."

Selitev ni vplivala na njuno kariero

Plavolaska pravi, da zaradi selitve nimata težav z zaposlitvijo oziroma z nadaljevanjem njunih kariernih poti. Z Matjažem bosta nemoteno nadaljevala, saj sta že pred časom vse njune projekte preusmerila na internetno komunikacijo: "Tako nama je pravzaprav vseeno, kje sva in tudi zato se nama odločitev za selitev v Ljubljano niti ni zdela težka."