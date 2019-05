Znani trije finalisti, domov odhaja Franko

Polfinalna oddaja šova Zvezde plešejo je postregla z novimi presenečenji, plesnimi presežki in napetimi trenutki. Plesni izzivi pa so bili usodni za Franka Bajca, ki mu je za las ušla vstopnica za veliki finale šova.

V deseti oddaji sta domov odplesala Franko Bajc in Svetlana Cigoj. FOTO: Miro Majcen

Deseta oddaja tretje sezone šova Zvezde plešejo je postregla s pravim plesnim spektaklom, kot se za polfinalno oddajo tudi spodobi. Oddajo so z odličnim nastopom začeli profesionalni plesalci in plesalke, kar je opazil in pohvalil tudi glavni sodnik Andrej Škufca, nato pa so na plesni parket stopili polfinalisti Tanja Žagar, Špela Grošelj, Franko BajcinMiha Zupan, ki so se najprej pomerili v vsak svoji plesni točki.

FOTO: Miro Majcen

PLESNA TEKMA - PLESNI ČETVEROBOJ

Vsi štirje plesni pari so se morali v polfinalu pomeriti tudi v pravem plesnem tekmovanju, četveroboju, kjer so morali na plesišču vsi naenkrat dve minuti plesati na neznano glasbo in se pomeriti eden proti drugemu, tako kot to poteka na pravih plesnih tekmovanjih. Pari so po 30 sekund plesali kar štiri različne plesne zvrsti – slowfox, cha-cha-cha, tango in jive. "To je bil zares kompleksen izziv za vse štiri pare," so se strinjali sodniki, ki so za plesni četveroboj po malo daljšem premisleku največ točk podelili Špeli Grošelj, najmanj pa Franku Bajcu.

Franko je za svoj trud in napredek dobil posebne čestitke in pohvale strogega Andreja Škufce. FOTO: Miro Majcen

PLESNI DVOBOJ

Po seštevku sodniških ocen in ocen gledalcev sta med ogroženima paroma tokrat pristala Špela Grošelj in Franko Bajc, ki sta se pomerila v napetem plesnem dvoboju. Glavni sodnik Andrej Škufca jima je določil charleston. Po odplesanem dvoboju pa so sodniki tokrat domov poslali Franka Bajca in Svetlano Cigoj."Nimam besed, kaj bi sploh rekel. Presegel sem svoja pričakovanja, zelo sem užival in hvala vsem, ki so glasovali zame in mi omogočili to plesno pot. Najbolj pa bi se rad zahvalil Svetlani, za vse, kar je storila in nikoli ni obupala nad mano," je takoj po koncu šova povedal izpadli Franko.





V finalni oddaji šova Zvezde plešejo se bodo prihodnjo nedeljo za plesni globus tako pomerili Tanja Žagar, Špela Grošelj in Miha Zupan.



In katere plese so v polfinalu plesali štirje zvezdniški pari?



TANJA ŽAGAR IN ARNEJ IVKOVIČ

Priljubljena pevka in njen plesalec sta odprla večer s čutnim dunajskim valčkom, plesala pa sta na uspešnico Tanjine nekdanje skupine Foxy Teens 'Naj pada zdaj dež', za kar sta dobila stoječe ovacije občinstva."Tanja, lep dunajski valček. Všeč mi je bil tvoj obraz na izrazu, ker si bila umirjena, ampak... pri svoji drži si imela pa še malo rezerve, je bil pa to zelo lep valček," je ocenil Andrej, Katarina pa dodala: "Našo dušo razveseljuje, da delamo na naših talentih. In ti pred nami razvijaš svoj plesni talent. V ta dunajski valček sta vnesla še druge korake in to je bilo mojstrsko." Svoj komentar je povadala tudi Nika:"Prav vesela sem, da si zaplesala nežen in sentimentalen ples. Lahko bi šla še dlje in malo zapretiravala, ampak to je bila kljub vsemu zelo čudovita in graciozna točka." Kot zadnji je ocenjeval zabavni Lado: "Znane glasbenike je pri drugem opravilu gledati zelo zabavno, tebe pa je gledati pri plesu zelo velik užitek. Če bi bilo danes finale, bi lahko vedeli, kdo je zmagovalec. Bravo." Tanja in Arnej sta dobila 37 sodniških točk.



ŠPELA GROŠELJ IN MIHA PERAT

Pevka in njen plesni mojster sta se na plesnem parketu zavrtela kot druga, in sicer sta plesala temperamenten paso doble na Bondovo pesem Explosive, za kar sta tudi dobila stoječe ovacije gledalcev. "Pa na to sem čakala vso sezono. To je bilo fantastično. Plazila si se in usekala kot razjarjena puma, plesišče pa je tvoj rezervat. Tudi s krilom si ustvarjala posebno zgodbo in bilo je čudovito," je povedala Nika, Katarina pa dodala: "Špela je začela garati! Tako se pleše! Imela si več ostrine in odločnosti. Zelo prepričljivo in čestitke." Svojo oceno je dodal tudi zabavni Lado. "Zelo dobro si se premikala. Svojo energijo iz prejšnjih izločanj si usmerila v tale paso doble in pokazala, da se trudiš in boriš. Čestitke, odlično je bilo." Kot zadnji pa je komenitral strogi Andrej:"Špela... bravo! Ti imaš zanimivo kvaliteto – ko gre zares, iz sebe daš maksimum. To je bil zelo dober paso doble in tudi tehnično skoraj nimam pripomb, ampak... ma ne, nič ne bom dodal, dobro je bilo!" Špela in Miha sta si priplesala 35 sodniških točk.





Trije pari, ki se bodo borili za lovoriko šova Zvezde plešejo. FOTO: Miro Majcen

FRANKO BAJC IN SVETLANA CIGOJ

Postavni zmagovalec Kmetije in njegova plesna lepotica sta v polfinalni oddaji zaplesala strastno rumbo na pesem Jamesa Arthurja Say you wont let go in dobila stoječe ovacije občinstva. "Oh, ti ljubeči pari... Jaz sem navdušen in bi vaju danes klical kar gospod in gospa Bajc. Bravo!" je komentiral Lado, Andrej pa dodal: "Ko sem te gledal pred tedni, ko si plesal cha-cha-cha, si izgledal začetnik. Danes pri rumbi, ki je zelo tehničen ples in je koordinacija sicer malo trpela, ampak ti si resnično napredoval in doživel preobrazbo. Če je koordinacija trpela, si imel pa ta pravi emocionalni naboj." Svoj nikizem je podala Nika:"Kot bi gledali zorenje pršuta. Bil si kot čvrsto meso iz katerega počasi hlapi voda. Meni je bilo to zelo seksi. Lahko bi pa še bolj pomigal z boki, ne bi imela nič proti." Kot zadnja je ocenjevala Katarina: "Po prvem plesu nisem veliko pričakovala od tebe, ampak poglej se zdaj! Ti nas v vsakem plesu presenetiš, ker se nadgradiš. Rumba je zahteven ples in vajina je imela polno gibanja, zato vaju je bilo res užitek gledati. Čestitke." Franko in Svetlana sta od sodnikov prejela 34 točk.