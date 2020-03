Zvezde plešejo do nadaljnjega odpovedane

Žal so resnost zdravstvene situacije v Sloveniji, odgovornost za veliko produkcijsko ekipo in hkrati prilagoditev dela, ki je v veliki meri podrejeno zagotavljanju ažurnih in verodostojnih novic v našem informativnem programu, od nas zahtevali težko, a odgovorno odločitev. Do nadaljnjega prekinjamo produkcijo oddaje Zvezde plešejo.

Gre za preventivni ukrep, saj je zdravje vseh, ki kakorkoli sodelujejo pri kateremkoli projektu naše hiše, na prvem mestu.

Nastopajočim, produkcijski ekipi, poslovnim partnerjem in Zvezde plešejo družini se zahvaljujemo za razumevanje ob sprejeti odločitvi.