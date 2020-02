Zvezde plešejo: s katerim soplesalcem bodo plesale ženske tekmovalke?

Plesni spektakel Zvezde plešejo na zaslone POP TV prihaja v nedeljo, 8. marca, ob 20. uri. V najbolj plesni televizijski studio se vračata voditelja Tara Zupančič in Peter Poles . Sodniške loparčke pa bodo tudi to sezono dvigali Katarina Venturini, Nika Ambrožič Urbas, Lado Bizovičar in glavni sodnik Andrej Škufca.

Letos se bo po plesnem podiju vrtelo deset parov, že za prvo oddajo pa smo pripravili presenečenje, saj se bodo vrtele le zvezdnice. Alya, Kaja Vidmar, Kataya, Mojca Funkl in Teja Jugovic so izvedele, kdo so njihovi plesalci in se prvič podale v plesno dvorano, kjer bodo začele trenirati.

Kdo se bo vrtel s kom?

Pevka Alya bo plesni globus osvajala z zmagovalcem druge sezone Miho Peratom, ki je v oddaji Zvezde plešejo že od samega začetka. Miha je v prvi sezoni plesal z igralko Majo Martino Merljak, v drugi je zmagal je zmagal z Natalijo Gros, v tretjo sezono je vkorakal v finale s Špelo Grošelj, zdaj pa je pripravljen še na četrto soplesalko.

Predstavnico Z generacije Kajo Vidmar bo po plesnem podiju vrtel Miha Vodičar, ki je v šovu zadnji dve sezoni. V drugi sezoni je plesal s športno novinarko Sanjo Modrič, v lanski pa je plesal s Tino Gorenjak.

Pevka Kataya, ki se poleg glasbe ukvarja tudi s sinhronizacijo, je dobila povratnika iz prve sezone Nejka Petra Levaka. Ta je v prvi sezoni plesal z manekenko Iryno Osypenko, v drugi in tretji sezoni si je vzel oddih od šova, zdaj pa se vrača, pripravljen na nove izzive.

Igralko Mojco Funkl bo plesnih korakov učil lanskoletni zmagovalec Arnej Ivkovič.Arnej se je zvezdni ekipi pridružil v drugi sezoni, ko je plesal z voditeljico Natalijo Bratković, lansko leto pa je zmago osvojil z navihano pevko Tanjo Žagar.

Vlogerka in instagram navdušenka ter mamica Teja Jugovic, znana tudi kot Cool Mamacita, pa bo plesne korake trenirala s Tomažem Šterom. Tudi Tomaž je del ekipe že od samega začetka. V prvi sezoni je plesal z Aleksandro Balzamović, v drugi z Rebeko Dremelj, lani pa je pod svoje plesno okrilje vzel manekenko in stilistko Jano Kotesko.