Zvezde plešejo: s katero soplesalko se bodo vrteli moški tekmovalci?

Samo nekaj dni nas loči od prve oddaje šova Zvezde plešejo. Prvič se bomo s plesnimi pari družili že to nedeljo, 8. marca, ob 20. uri na POP TV. Ženske tekmovalke že vedo, kdo so njihovi plesni partnerji, in z njimi že pridno trenirajo. Zdaj pa so novico, s katero profesionalno plesalko bodo plesali, izvedeli tudi moški tekmovalci.

Znanih je torej vseh deset parov, ki se bodo letošnjo sezono potili na plesnem parketu. V prvi oddaji pričakujemo vročo žensko energijo, saj bodo plesne čeveljce prve obule samo ženske tekmovalke. Pod budnim očesom sodnikov Katarine Venturini, Nike Ambrožič Urbas, Lada Bizovičarja ter glavnega sodnika Andreja Škufce se bodo s svojimi plesnimi partnerji zavrtele v ritmih standardnih in latinskoameriških plesov. Seveda pa se bosta plesni družbi tudi letos pridružila voditelja Tara Zupančič in Peter Poles. Moški tekmovalci bodo svoje plesno znanje pokazali v drugi oddaji šova Zvezde plešejo. FOTO: POP TV S kom bodo plesali moški tekmovalci? Luka Žvižej, nekdanji slovenski rokometni reprezentant, se bo na lov za zmago podal s šampionko prve sezone šova. Tadeja Pavlič, ki je z Dejanom Vunjakov že slavila, v drugi sezoni pa plesala s Sašem Staretom, nato pa si od šova vzela manjši premor, se vrača motivirana. S soplesalcem, ki je vajen trdega dela in napornih treningov, bosta zanimiva kombinacija. Jani Jugovic v šov vstopa z ženo, ki jo je že prepustil rokam plesalca Tomaža Štera, sam pa je na soplesalko moral še malenkost počakati. Zdaj je znano, da bo njegova plesna kraljica Nika Bagon. Plesalka, ki se je lani izkazala v paru z Denisom Vučakom se že veseli, da o plesnih korakih poduči zgovornega Janija. PREBERI ŠE Zvezde plešejo: s katerim soplesalcem bodo plesale ženske tekmovalke? Denis Toplak, stari znanec resničnostnih šovov, sebe opiše kot vztrajnega in zagrizenega, kar mu bo na plesnem parketu zagotovo prišlo prav. Plesal bo z Nino Gerič, ki se je v lanski sezoni šova vrtela z Borisom Kopitarjem. Mariborska naveza bo zagotovo pričarala nepozabne plesne trenutke. Miki Vlahovič, član skupine Victory, je večni borec. S plesalko Valeriyo Musino, ki je v šovu že četrto sezono in je do zdaj plesala z Miho Dragošem, Urošem Bitencem ter Igorjem Mikićem, bosta grizla do konca. Ker je Miki eden od Slovencev, ki je bil na največ maturantskih plesih, mu bo pozibavanje s plesalko vsekakor domače. Tomaž Mihelič, novinar in modni agent, javnosti poznan kot Marlenna iz skupine Sestre, pravi, da ima ples v krvi. Plesne trenutke v šovu bo preplesaval z Martino Plohl, ki je v preteklih sezonah plesala z Denisom Porčičem Chorchypom, Rokom Kunaverjem ter Gregorjem P. Kirschem. Tomaž poudarja, da so njegovo skrivno orožje boki, kako pa bodo migali v kombinaciji z energično Martino, pa bomo videli kmalu. FOTO: POP TV Vse informacije o plesnem spektaklu Zvezde plešejo najdete na uradni spletni strani zvezdeplesejo.si, v zakulisje pa lahko pokukate na družbenih omrežjih facebook, instagram in TikTok @zvezdeplesejo.