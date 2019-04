Domov odhaja Jana, Škufca napovedal novo presenečenje

Sedma oddaja šova Zvezde plešejo je spet postregla z nepozabnimi plesnimi nastopi, ki so bili ta teden še poseben izziv, saj so vsi tekmovalci zamenjali plesne partnerje. Večer pa je bil usoden za Jano Kotesko, ki zapušča plesno tekmovanje.

FOTO: Miro Majcen

Spektakularen šov Zvezde plešejo je v sedmi oddaji serviral nove plesne presežke, ki so bili za vse pare zares velik izziv. Znani obrazi so namreč za ta teden dobili nove soplesalce, zato so se morali tudi privajati na nove učitelje. Teden menjav je bil tako prava popestritev, ki je dobro dela tudi vsem tekmovalcem, saj so vsi priznali, da je bil nov, svež pristop k vajam pravi izziv in čista zabava, vseeno pa se bodo naslednji teden z veseljem vrnili v objem starim plesnim partnerjem. Padli sta tudi prvi dve devetki, ki sta jih z odličnim pado doble-om prejela odlična Tanja Žagar in Miha Vodičar.

Teden menjav pa je bil usoden za eno tekmovalko. Po vseh odplesanih točkah so sta po sodniških ocenah na prvem mestu lestvice pristala Tanja in Miha, na dnu lestvice pa Jana in Jernej. Po prištetih glasovih slovenskih gledalcev pa je najmanj točk prejela Jana Koteska, ki je morala zapustiti plesno tekmovanje. "Res je bilo kar eno veliko plesno popotovanje in sem res uživala. Hvala Tomažu za vse in hvala vsem za glasove," je takoj po izpadu povedala.

Proti koncu sedme oddaje je za novo presenečenje poskrbel kar najbolj strogi sodnik Andrej Škufca, ki je z naslednjo nedeljsko oddajo uvedel novo pravilo za tekmovalce šova Zvezde plešejo. "Da bomo popestrili plesno tekmovanje, bosta od naslednje oddaje dva ogrožena para morala zaplesati isti ples na isto glasbo. Torej bomo priča pravemu in napetemu plesnemu dvoboju, mi sodniki pa bomo potem ocenili in izbrali tisti par, ki bo ostal v šovu in v bitki za plesni globus. V primeru izenačenja bo zadnjo besedo imel glavni sodnik, ki bo imel odločilen glas."

In katere plese so ta teden zaplesali znani obrazi in njihovi plesalci?



JANA KOTESKA IN JERNEJ BRENHOLC

Lepa manekenka in njen tedenski plesalec sta odprla plesni večer z energično salso, ki sta jo zaplesala na pesem You Make Me Feel. "Kako bizaren prizor ... Bil si kot mlad bober v sezoni parjenja in Jana te je komaj dohajala, ampak te je. In to je bila fantastična uvertura v večer," je povedala Nika, Andrej pa dodal: "Sam sebi grem na živce, ker kar naprej govorim isto. Za salso so značilni boki in koraki ... Tale vajina kombinacija, hm, naredila sta štos iz tega. Nekak sta kar naredila nekaj, bravo." Svojo oceno je podala tudi Katarina: "Če sklepam po tem nastopu, bo sila zabavno. Jernej ti si ga tako 'šponal' danes, Jana pa je potegnila s tabo do konca. To je bilo energično, sproščeno in polno gibanja." Lado je v zabavnem stilu komentiral: "Tole ni bil ples na valeti, to je bil bolj after party. Bil si kot vrtni palček, ki pleše okoli drevesa. In tudi menjava vlog je bila dobro izpeljana. Bravo." Jana in Jernej sta si priplesala 21 sodniških točk.

ŠPELA GROŠELJ IN ARNEJ IVKOVIĆ

Pevka in njen plesni partner tega tedna sta kot druga zaplesala čuten angleški valček, in sicer na uspešnico Des’ree Kissing You, za kar sta dobila stoječe ovacije občinstva. "Pa to je čista telenovela. Arnej, prevzel si Špelo od Mihe Perata in bila sta totalno kul. Tehnično dovršeno, lahkotno in predano si pomagala narediti lift in je bilo super," je povedal Lado, Andrej pa na kratko dodl: "Lift je bil res izjemen. Čestitke obema. Lepo sta natrenirala držo, skratka lep valček." Katarina je ocenila: "Meni se je zdelo, da sta se zlila en z drugim in z glasbo, ki ni bila tipična za valček. Ni me zmotilo, da nisi bila čisto postavljena v pravi standarni poziciji, bila si pa zelo čutna." Kot zadnja je komentirala Nika: "Kakšna sproščena energija! Čutilo se je, ti pa si dodala še gracioznost. To je bilo res prečudovito." Špela in Arnej sta dobila 28 sodniških točk.

TANJA ŽAGAR IN MIHA VODIČAR

Energična pevka in plesni prvak sta v tednu menjave plesnih partnerjev zaplesala strasten paso doble na ritme Diablo Rojo. "Vidva sta krasen par. Lahko bi rekel, da si fenomenalno odglumila to, ampak imam občutek, da je to prava Tanja, kar si danes pokazala. In ta Tanja Žagar mi je najbolj všeč od vseh Tanj Žagar na svetu. Bravo,"je povedal Lado, Andrej pa dodal: "Zelo dobro sta žgala tale paso doble. Bila si agresivna, napadalna, stasta, neustrašna in nisi se ustašila plesa z Miho. Bravo." Katarina je ocenila: "Tanja, tvoj izziv je bil, kako še nadgraditi to odlično plesanje, Miha pa je moral narediti hudo koreografijo. Skupaj sta se razplesala na polno in navdušila. Tanja, tole si zelo suvereno odplesala!" Zadnjo oceno je podala še Nika: "Ta paso doble je odličen prikaz tega, kako lahko z dobro pozo ustvariš iluzijo. Bilo je izjemno in fascinantno. Bila sta fantastična!" Tanja in Miha sta od sodnikov dobila 32 točk.

KLARA LORGER IN TOMAŽ ŠTER

Narodno-zabavna pevka in plesni mojster sta si za tokratno nedeljo izbrala ritmično sambo, in sicer na pesem Pop Design Zatreskan sem vate. "Odprla si sezono sambe. Meni je bilo to luštno. Imaš ritem v telesu, prizemljena si, dobro si migala. Lepa si bila in slavila si življenje, kar je bistvo sambe," je ocenil Andrej, Nika pa dodala: "Končno si začela upoštevati moj nasvet, da moraš v ples dati več sebe. V to sambo si sebe sebe kot sopara prave turške savne. Bila si odlična." Katarina je ocenila: "Tukaj si imela zelo dober premik v prostoru, morda malo manj ritma v telesu, bila si pa sproščena in si uživala. Krasno je bilo." Kot zadnji je oceno podal Lado: "To je bila ena taka dobra konzervativna slovenska samba, ki jo lahko plešeš kjerkoli. Nar'jen!" Klara in Tomaž sta dobila 22 sodniških točk.

FRANKO BAJC IN MAJA GERŠAK

Postavni zmagovalec Kmetije in njegova nova plesna partnerka za ta teden sta odplesala čuten in romantičen slowfox na pesem Stevieja Wonderja Isn’t She Lovely. "Ti si z Majo plesal s strahospoštovanjem, kot da je iz porcelana. V drži si deloval še kolikor toliko ok, ko sta bila pa skupaj, pa si deloval malo štorasto. V roki profesionalne plesalke izpadeš dober, ko si pa sam, pa deluješ prestrašen," je povedal Andrej, Lado pa dodal: "To je bila adrenalinska točka, ker si s strahom gledal, ali boš zdržal do konca. In ti si odplesal do konca. Ni bilo švoh." Svojo oceno je podala tudi Nika: "Franko, vidim, da si pravi gospod, zato Maji zagotovo ni bilo hudega s tabo. Si mi pa deloval odtujen, kot bi obračal kremenateljc na nerazgretem žaru. Bilo je pa zelo lepo vaju gledati." Kot zadnja je oceno podala še Katarina: "Plesno držo si izboljšal, kar je napredek. Našel si tudi sproščenost v telesu, imel si formo, bil si res zelo sproščen. Bravo." Franko in Maja sta prejela 24 sodniških točk.

MIHA ZUPAN IN SVETLANA CIGOJ

Gluhi košarkar in seksi plesalka sta v tednu menjav zaplesala jive na pesem Louja Bege Mambo nm. 5 in dobila stoječe ovacije. "Tale jive je bil ekstremno hiter in na trenutke si bil na meji, da boš malo prepozen, ampak to je razumljivo. V enem tednu sta naredila maksimum," je ocenila Katarina, Lado pa v zabavnem stilu dodal: "Mene še kar presenetijo tele dolge okončine. Velikanskost po novem ne bo nikoli več izgovor, da se česa ne da. To je bil super jive." Svojo oceno je podal tudi Andrej: "Zadnjič pri charlestonu si deloval bolj kompakten. Svetlana je zate zelo dobro poskrbela, saj je bil jive kar ok in te rešuje na novo odkrit talent za ples. Svetlana, dobro si opravila svoje delo." Kot zadnja je oceno podala še Nika: "Super plesna točka, manjkala pa mi je tista nekakšna neprekinjena dinamika. Malo več koncentracije pa bo. Drugače pa super." Miha in Svetlana sta si priplesala 23 sodniških točk.

TINA GORENJAK IN MIHA PERAT

Seksi igralka in njen plesalec tega tedna sta se kot zadnja zavrtela na plesišču, in sicer v ritmih strastnega argentinskega tanga na pesem Gotan Projecta Whatever Lola Wants. "Tina, kako se ti premetavaš, te tvoje noge in lifti, bravo. Tango se mi je sicer zdel preveč fizičen, nekaj več čutnosti bi si želela. Ti imaš še toliko za pokazat, tako da se veselim tega v prihodnje," je ocenila Nika, Katarina pa dodala: "Tole je bilo zelo dobro natrenirana točka, je pa za tango značilna komunikacija, ki bi bila lahko med vama še bolj intenzivna. Za čutit to povezanost pa je potreben čas. Zahtevna koreografija in odlično odplesana." Zabavni Lado je ocenil: "Menjava partnerjev lahko povzroči več stvari, od dobrih do slabih. Pri vama mislim, da so bile dobre stvari. Senčni del plesa rabi preciznost in tu si dobila najboljšega plesalca za to. Tole je bilo perfektno." Svojo oceno je podal tudi strogi Andrej: "Vsi se bomo zgleda vrteli okoli iste stvari pri vajinem plesu. Tole je bila verjetno najbolj zahtevna točka in sta v tem minimalnem času naredila maksimum in tudi točka vama je super uspela." Tina in Miha sta dobila 27 sodniških točk.