Plesni trojčki in dvigi so bili usodni za Tino Gorenjak

Deveta oddaja šova Zvezde plešejo je postregla z novimi presenečenji, izjemnimi nastopi plesnih trojic in tekmovanju v plesnih dvigih. A vse skupaj je bilo usodno za Tino Gorenjak, ki zapušča plesno tekmovanje.

FOTO: Miro Majcen

V deveti oddaji šova Zvezde plešejo smo bili priča posebnim plesnim trojčkom, kjer so se zvezdnikom in njihovim plesalcem pridružili tudi znani obrazi iz prejšnjih sezon. Gorka Berden, Rebeka Dremelj, Gašper Rifelj, Dejan Vunjak in Denis Porčić – Chorchyp so ves teden pridno trenirali in obujali spomine na svoje tekmovalne dni, nocoj pa so dokazali, da še vedno obvladajo plesne korake.

FOTO: Miro Majcen

Po odplesanih trojčkih smo bili priča še vrhuncu oddaje - tekmovanju v plesnih dvigih ('liftih'), kjer je vsak od plesnih parov moral predstaviti svoj dvig, sodniki so jih ocenili in ocene dodali ocenam njihovih plesnih trojčkov. Najboljša v dvigih je bila Tanja Žagar, najnižjo oceno pa je prejela Tina Gorenjak.

Po vseh plesnih točkah, ocenah trojčkov, ocenah plesnih dvigov in ocenah gledalcev, sta med ogroženima paroma pristalaŠpela in Miha ter Tina in Miha, ki so se morali pomeriti v plesnem dvoboju. Oba ogrožena para sta plesala energičen jive, sodniki pa so bili mnenja, da sta ga bolje odplesala Špela in Miha, kar pomeni, da plesno tekmovanje zapuščata Tina in Miha. "Vse sva dala od sebe in sem hvaležna Mihi za vse, zato upam, da bova še kdaj zaplesala," je takoj po koncu šova povedala Tina.

FOTO: Miro Majcen

In kdo je plesal s kom v plesnih trojicah? MIHA ZUPAN, MAJA GERŠAK IN REBEKA DREMELJ Kot prvi so se na plesnem parketu zavihteli gluhi košarkar, priznana plesna pedagoginja ter pevka, blogerka, podjetnica in nekdanja miss. V trojčku so zaplesali energično salso na pesem Rickyja Martina 'La Copa Dela Vida' in dobili stoječe ovacije občinstva. "Poglej, poglej, kako si se iz mucka spremenil v tigra! Všeč mi je bilo, kako fino si krotil te dve mački, pa še seksi si bil. Želela bi si več akcije z boki, ampak ste bili super kot trojček. Super," je komentirala Nika, Katarina pa dodala: "Svoj širok nasmeh si obdržal celo salso, kar pomeni, da si užival. Tako dobro si "muval", kot še nikol doslej. Cel žur ste naredili na plesišču." Svojo oceno je podal tudi zabavni Lado: "Ta trio! Kakšen dober začetek oddaje. Rebeka je bila najboljša možna izbira za Miho in Majo." Kot zadnji je pohvalil strogi Andrej: "Jaz se zabavam. Miha, ti si odličen primer, kako ples pozitivno vpliva na tvoje telo. Sem pričakoval, da boš pod pritiskom danes, pa nisi bil, bil si res fenomenalen. Stari, to je bilo top." Miha, Rebeka in Maja so si priplesali 30 sodniških točk.

Miha s soplesalkama FOTO: Miro Majcen

FRANKO BAJC, SVETLANA CIGOJ IN GORKA BERDEN Postavni zmagovalec Kmetije, plesna lepotica in priljubljena igralka so se kot drugi v večeru zavrteli v ritmih argentinskega tanga, in sicer na pesem Gotan Project 'Mi Confesion'. "To je bila mega točka. Adijo, stari sramežljivi Franko, dobrodošel Franko, prvi sveder Slovenije! Gorka in Svetlana sta iz tebe naredili pravo žival. Hudo," je ocenil Lado, Katarina pa dodala: "Bil si pravi tanger, samozavesten, sproščen in s karakterjem. Delaj pa še na dinamiki in spremembah na hitrosti. Bil je pa to fenomenalen tango." Svoj nikizem je podala Nika: "Med sabo ste se spasirali v eno super začinjeno mezgo in kako dobrega okusa je! Ta nastop je bil nadaljevanje tvoje super uspešne zgodbe in postal si cel performer." Kot zadnji je ocenjeval Andrej: "Kakšen model je ratal tale Franko! Velika preobrazba. Tango si oddelal odlično in tudi tokrat nimam nobenega ampak. Bravo." Franko, Svetlana in Gorka so od sodnikov dobili 32 točk.

Franko s soplesalkama FOTO: Miro Majcen

TANJA ŽAGAR, ARNEJ IVKOVIĆ IN DEJAN VUNJAK Priljubljena pevka, priznani plesalec ter glasbenik in zmagovalec prve sezone so se kot trojica poskočno in vratolomno zavihteli v ritmih charlestona, na uspešnico Chicago movie 'Hot honey rag' in dobili stoječe ovacije občinstva. "Waw! To je bila najbolj broadwayska točka doslej. Tanja, ti nam vsakič ponudiš nekaj novega in zahtevnega, vse pa odplešeš z lahkotnostjo. Res bravo," je ocenila Katarina, Lado pa dodal: "Neverjetno dovršeno, tako koreografsko in plesno. To je bilo res odlično. Mogoče je čas, da narediš kakšen res velik spektakularen plesno-pevski šov, da ne bomo gledali samo Severin in podobnih." Svojo oceno je podal tudi Andrej: "Super je bilo. Res, zelo mi je bilo všeč. Zelo plesna točka in lahko rečem, z mojega stališča, da so danes to plesali trije profesionalni plesalci! Se pa vprašam, kam lahko ti, Tanja, to še pelješ? Sta le še dve oddaji do konca..." Kot zadnja je ocenjevala Nika: "Ti si kot termoelektrarna na vrhuncu delovanja. Ti si res fantastična in tudi ta točka je bila več kot fantastična." Tanja, Arnej in Dejan so dobili 37 sodniških točk, saj so dobili kar dve oceni 10.

Tanja in soplesalca FOTO: Miro Majcen

TINA GORENJAK, MIHA VODIČAR IN GAŠPER RIFELJ Seksi igralka, svetovni plesni prvak ter glasbenik in lanskoletni drugouvrščeni so se v trojčku zavrteli v ritmih rumbe, in sicer na pesem Chrisa Isaaka 'Wicked Game'. "Podloga emocionalne iskrenosti tiči v tehnični dovršenosti plesa. Rumba je najbolj čustven ples, pa tudi najbolj tehničen ples. Na začetku si bila tista stara Tina, ki preveč igra, potem pa si zaplesala in bila iskrena, verodostojna in to je velik plus. Da boš še bolj popolna, delaj na tehnični perfekciji in ne na igranju," je povedal strogi Andrej, Nika pa dodala: "Želela bi si, da bi se večkrat vmes ustavila med plesom in tudi ti bi bolj strateško zapeljevala. Kaj češ s tankom gazit po terenu, to delaš z blindiranim vozilom! Si bila pa vseeno fantastična!" Svojo oceno je podala tudi Katarina: "Pogrešala sem eksplozivnost rumbe, bila si pa super. Ti si odlična plesalka, če bi se pa malo manj zaganjala, bi bila pa še boljša." Kot zadnji je ocenjeval Lado: "Namesto, da bi predla, si rjovela. Namesto, da bi noge uporabljala nežno, si jih metala kot ninja. Po drugi strani pa je bila to tudi zelo seksi točka. Dobri ste bili." Tini, Mihi in Gašperju so sodniki namenili 30 točk.

Tina s soplesalcema FOTO: Miro Majcen

ŠPELA GROŠELJ, MIHA PERAT IN CHORCHYP Pevka, priznan plesani prvak ter mišičasti glasbenik, ki je v prvi sezoni šova pristal na drugem mestu, so se kot zadnji zavrteli v divjem tango trojčku na uspešnico Nelly Furtado 'Maneater'. "Vi ste res dobra mešanica, kot mešano meso na žaru - čevapčič, kremenateljc in perutnička. Špela, pri tebi mi je všeč, ker si vedno zelo tekmovalna, tvoj adut so pa seveda roke, ki jih obvladaš," je povedala Nika, Andrej pa dodal: "Tudi meni se zdi, da si se danes borila bolj kot ponavadi. Delovala si mi malo kot da nisi v svoji koži, tango pa je bil čisto soliden. Držo si imela fajn in ste delovali ok." Tudi Katarina je ocenila: "Želela bi videti več tango ostrine, ampak bila si pa zavzeta in to je bil dober tango." Kot zadnji pa je oceno podal Lado, ki je bil mnenja, da to ni bil Špelin najboljši ples v sezoni. Špela, Miha in Chorchyp so si priplesali 27 sodniških točk.