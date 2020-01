Alya ima bogato 20-letno pevsko kariero, v kateri je osvojila tako zlato kot tudi platinasto ploščo, zmagala na festivalu Melodij morja in sonca in nastopila na mnogih tujih prestižnih festivalih, kot sta CMC v Vodicah in Šibeniški festival. Že naslednji teden zanjo stiskamo pesti, da bo pobrala nagrado na regijskem tekmovanju MAC - Music Awards Ceremony, ki bo potekalo v Beogradu. Alya je rada med oblaki in dobesedno med oblaki je imela tudi koncert, saj je nastopala na letalu z gostom Massimom Savičem. »Veselim se, da se bom naučila novih korakov in predvsem se grem zabavat,« pravi Alya o svojem nastopu v plesnem spektaklu Zvezde plešejo in sebe opiše kot strastno plesalko, ki pa že dolgo ni plesala. Najbolj se boji, da ne bo imela dovolj časa, da osvoji vse gibe: »Sem perfekcionistka, tako da upam, da bom znala vse.«In pred štartom ... razmišlja, da bi ji prijatelj, ki je plesalec, pokazal osnovne korake, za kondicijo pa pove, da je ima dovolj že z glasbenih odrov.