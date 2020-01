Denis Toplak

Starost: 32 let

Denis je televizijski svet spoznal v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je leta 2014 slavil zmago, potem pa se je v Kmetijo vrnil leta 2018, kjer je prišel v finale. Zdaj prihaja na plesni podij, kjer nima izkušenj, a je kot športnik vedno predan cilju. Nogometno kariero mu je začasno preprečila huda poškodba kolena, saj je imel strgano vez, a se je z vztrajnostjo rehabilitiral in še vedno igra v nižji avstrijski ligi. Čeprav pri Denisu najprej opazimo mišičasto telo in tatuje, ki mu prekrivajo velik del telesa, pa ima zelo mehko srce. Na njegovem družbenem omrežju boste pogosto opazili, kako se hodi na pokopališče pokloniti mami, ki mu je umrla za rakom. Gledalci ga obožujejo zaradi njegove iskrenosti, saj je v šovih sotekmovalcem vedno povedal tako, kot jim je šlo. Pred spektaklom pravi: "Na Kmetiji sem lahko pripravil taktiko, tu pa bo tako, kot je sposobno tvoje telo. Prepustil se bom, ubogal plesalko in veliko treniral. Bomo videli."