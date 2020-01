Jani Jugovic

O Janiju Jugovicu vam težko povemo kaj novega, saj gresta poklic influencerja in razkrivanje svoje zasebnosti z roko v roki, tako da ima njegovih več kot 75.000 sledilcev vpogled v njegov družinski vsakdan skoraj od jutra do večera. Z vstopom v plesni spektakel Zvezde plešejo se podaja na popolnoma neznano področje, saj nima nobenega predznanja in pravi, da je zanj vsak ples samba. Z nastopom, v katerega se podaja z ženo Tejo – prav on je bil bolj zagret za šov – želi dokazati, da je vse mogoče. Pred televizijskimi zasloni bodo zanj navijali trije otroci – Taj, Inaj in Sia. Jani se je pred kratkim na spletnem portalu Zadovoljna.si okitil z nazivom najbolj seksi moški leta 2019, kjer je na tronu nasledil Franka Bajca.