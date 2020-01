Kaja Vidmar je vplivna predstavnica Z generacije, ki svoje delo in ustvarjanje prikazuje tudi preko fotografij ter videov, uspešno jih lansira na družabnih omrežij, brez katerih si danes praktično nihče več ne zna predstavljati življenja. Je model, ki se lahko pohvali s kar nekaj modnimi projekti in naslovnicami – Smrklja, Cosmopolitan, Playboy. Ena njenih prvih prepoznavnih vlog je bila v nanizanki Moji, tvoji, najini. Sledi pa mu še eden novejših večjih projektov – Kajin nastop v videospotu Challeta Saleta, ki si ga je ogledalo že več kot pol milijona ljudi. Je goreča pripadnica zdravega načina življenja, zato je v pripravi na izdajo njena prva spletna knjiga športnih vadb za zdravo telo v kombinaciji z jedilnikom. Po duši je umetnica in ko utegne, rada izdeluje tudi svoj nakit. Kaja je iskreno čutno dekle, tako do ljudi kot živali, ki je kljub izkušnji po očetovi prometni nesreči in skrbi zanj zmogla ohraniti svoj optimizem in močno voljo ter narediti velike korake proti svojim sanjam. In ples? Ples ima v krvi! »Ples je moja ljubezen in komaj čakam, da stopimo na oder,« je povedala. Treme pred nastopom nima, je pa prijetno neučakana, kdo bo njen plesalec.