Starost: 38 let

Luka Žvižej ima za seboj zavidljivo športno kariero. Je zgovoren in tekmovalen. Postal je prvi Slovenec, ki je zaigral za FC Barcelona in postal še isto sezono evropski prvak. Slovenski rekorder po številu zadetkov (702). Zanj je največji uspeh družina – je oče dvojčkov in srečno poročen z Daco. Pravi, da je vzel najlepšo Celjanko.

Zanimivo je, da nima plesnega predznanja, a je od staršev, ki zelo rada plešeta, podedoval navdušenje nad plesom. Želi si pokazati, da ima talent še za kaj drugega kot za igranje rokometa.