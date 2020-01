Miki Vlahović

Miki Vlahovič je zagotovo eden od Slovencev, ki je bil na največ maturantskih plesih, saj s skupino Victory na glasbenem parketu deluje že 30 let. Zagotovo ste besedilo: "Ta zelena dežela me prevzame, ko vozim po cesti do Ljubljane, tu imam ljubezen, tukaj sem doma ..." že prepevali, verjetno pa niste vedeli, da je avtor prav Miki. Poleg plesnih koreografij bo zanj največji izziv usklajevanje nastopov s skupino in treningov.

Je družinski človek, hkrati pa je bila prav družina tista, ki ga je nagovarjala k sodelovanju v spektaklu Zvezde plešejo:"Rekli so, da se me bodo odrekli." Trenutno je njegova najljubša soplesalka hči, ki se plesne korake uči za maturantski ples.

Pravi, da je večni borec proti odvečnim kilogramom, kar ne gre skupaj z njegovo najljubšo pregreho – ocvrtim piščancem. V zadnjem letu je izgubil 15 kilogramov, ko je delno spremenil življenjski stil.