Teja Jugovic se na plesni parket oddaje Zvezde plešejo bolj ali manj podaja kot Janijeva podpora, saj rada poudari, da je bila to njegova želja. Tudi ona, čeprav sta z Janijem odplesala čudovit poročni ples, nima plesnega predznanja, a si je vedno želela plesati. Ko jo na foto dnevu vprašamo, o čem pravkar razmišlja, izstreli, da misli na otroke in poudari, da to vedno. Predana mama in ljubiteljska kuharica svoje življenje deli s 73.000 sledilci, ki jo poznajo kot coolmamacito. In na kaj stavi v šovu: »Moje skrivno orožje sta zabava in nasmeh,« pove in doda, da se najbolj boji treme in svojega tekmovalnega duha. In če smo za Janija izdali, da se je lani okitil z nazivom Najbolj seksi moški leta, lahko tudi pri Teji povemo, da ima titulo druge spremljevalke miss Športa, bila pa je tudi finalistka miss Slovenije.