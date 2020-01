Tomaž Mihelič

Tomaža Miheliča smo spoznali kot Marlenno iz skupine Sestre, ki je leta 2002 nastopil na pesmi za Evrovizijo in se v markantnih rdečih oblekah podal na veliki oder Eurosonga, kjer je pel legendarno in vsem poznano pesem Samo ljubezen. Čeprav je bil njegov nastop brezhiben, pa mnogi ne vedo, da ima grenak priokus, saj mu je prav na tisti dan umrl dedek. Zdaj je Tomaž predvsem novinar in modni agent, ki se lahko pohvali, da je odkril kar nekaj manekenk in jih poslal v tujino, kjer imajo uspešno kariero. Ples ima v krvi in poudarja, da so njegovo skrivno orožje boki: "Tu nastaja ples, vse je v bokih, ki pa si jih moški pogosto bojijo uporabljati," in nakaže, kako bo z boki odpihnil konkurenco.