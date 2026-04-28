Umek gostil Raiven: je tudi ona kdaj žurala na njegovo glasbo?

V svoj drugi POPkast serije (Ne)združljivo, s katero podpira svoj spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo, na Gospodarskem razstavišču, je Umek povabil Raiven. Pevka, ki so jo slovenski, pa tudi tuji oboževalci dodobra spoznali v zadnjih letih, je v pogovoru razkrila marsikatero zanimivost o sebi, z glasbenim kolegom, ki je tokrat stopil v čevlje voditelja POPkasta v našem studiu, pa sta se pogovarjala tudi o razmerah na slovenski glasbeni sceni.

Vizualna podoba, ki ni plod premišljene strategije

Ena najbolj prepoznavnih lastnosti Raiven je zagotovo njena vizualna podoba, za katero mnogi menijo, da je plod premišljene strategije. Pevka je v pogovoru razkrila, da temu ni tako. "Veliko ljudi je mislilo, da sem šla načrtno z nekim imidžem v svojo kariero, ampak sama nisem imela takega načrta. To je bilo res spontano. To ni bilo: zdaj pa gremo mi na slovensko sceno in narediti nekaj čisto drugačnega. Zelo naravno je bilo," je pojasnila. Že od osnovne šole dalje so jo zanimali ekstravagantni dodatki, od velikih uhanov do pisanih šalov. Njeni roza lasje so bili plod spontane evolucije, ki se je začela z rdečo barvo ob koncu osnovne šole.

Umek je gostil Raiven.

'Super je, da je slovenski trg majhen, po drugi strani pa se počutiš ujet'

Umek in Raiven sta se v debati dotaknila specifike slovenskega trga, kjer so ekstremi pogosto sprejeti z zadržkom. Umek se spominja svojih začetkov, ko ga na domačih tleh nihče ni razumel, dokler se scena ni zgradila okoli njega. Tudi Raiven se je kdaj počutila ujeto. "Po eni strani je super, ker je tako majhen trg in te ljudje hitro opazijo, obdržati se je pa malo težje, če nisi povsod najbolj sprejet," je priznala pevka, ki se je strinjala z voditeljem, da je elektronska glasbena scena v Sloveniji bistveno bolj napredna in odprta, morda prav zaradi svoje povezave z različnimi subkulturami in svobodo izražanja.

'V Evrovizijo sem šla premalo taktično'

Glede nastopa na Evroviziji je Raiven Umeku priznala, da pri svojem ustvarjanju ni bila pripravljena na kompromise. "Nisem se nič nazaj držala. Definitivno sem premalo taktično šla v to, če bi hotela nek rezultat doseči, čeprav sem zelo zadovoljna s tem, kar sem naredila," je razkrila. Namesto da bi ustvarila tipično spevno pesem za Evrovizijo, se je odločila pokazati vse znanje, ki ga je nabrala v letih študija opere in klasične glasbe. Rezultat je bila skladba Veronika, ki po njenih besedah ni narejena po klasičnem evrovizijskem kopitu, temveč predstavlja njen vrhunski umetniški izraz brez nepotrebnih zavor.

Spektakel Umek 5.0 (Ne)združljivo se bo zgodil 23. oktobra na Gospodarskem razstavišču.