Slovenija

Ljubljanska urgenca na preizkušnji: pacienti čakajo, rešitve zamujajo

Ljubljana, 28. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 10 dnevi

24UR ZVEČER , Luka Černe
45

Ali smrt hudo bolnega na ozkem vozičku na hodniku urgence in vsem na očeh postaja nova normalnost? Je menjava plenic v prisotnosti drugih, siljenje na izločanje v plenico ali v nočno posodo sredi hodnika, izvajanje diagnostičnih in terapevtskih intervencij na hodniku sprejemljivo? Da o 20-urnem čakanju na obravnavo na urgenci ljubljanskega kliničnega centra niti ne govorimo.

  Iz 24UR ZVEČER: Razmere na urgenci z Jasno Humar in Ireno Žagar
    Iz 24UR ZVEČER: Razmere na urgenci z Jasno Humar in Ireno Žagar
  Iz 24UR ZVEČER: Nesprejemljive razmere na ljubljanski urgenci
    Iz 24UR ZVEČER: Nesprejemljive razmere na ljubljanski urgenci

Vse to je po mnenju društva Srebrna nit nesprejemljivo, pravijo, da je dovolj izgovorov za takšno nenormalno stanje in zahtevajo, da jih sprejme tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. O tem, ali jih bo sprejela in kaj bodo storili, je v oddaji 24UR ZVEČER odgovorila Jasna Humar, generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo na ministrstvu za zdravje. V studiu pa je bila tudi Irena Žagar, predsednica Srebrne niti, društva, ki je opozorilo na človeka nevredne razmere na ljubljanski urgenci.

Irena Žagar je v javnem pismu opozorila na nevzdržne razmere na ljubljanski urgenci, kjer se bolniki soočajo z dolgotrajnimi čakalnimi dobami in neprimernimi pogoji. Poudarek je bil na stiskah starejših občanov, ki zaradi pridruženih bolezni in dolgotrajnega bivanja na neudobnih mestih trpijo še bolj. Žagarjeva je pojasnila, da so se nanjo obrnili številni posamezniki, ki so seznanili združenje z resnimi problemi, ki jih prinašajo aktualne razmere. Po mnenju združenja so tovrstne razmere, z dolgim čakanjem v neustreznih pogojih, povsem neprimerne in ne zagotavljajo ustrezne oskrbe.

Ljubljanska urgenca
Ljubljanska urgenca FOTO: POP TV

Žagarjeva je delila tudi eno izmed zgodb, ki jo je slišala:"Pravzaprav sta pisali dve hčeri neke mame o tem, kako so jo obravnavali in koliko časa. Vsak teden sta prihajali na urgenco. Zaradi določenih zdravstvenih težav sta bili pogosti gostji. Pišeta, da je bilo za njuno mamo dobro poskrbljeno, ker sta bili ves čas obe zraven. Seveda ob tem, da je ležala na vozičku ali pa sedela na stolu, sama ni mogla hoditi in sta ji pravzaprav nudili vso pomoč na hodniku oziroma v čakalnici. Seveda nimajo vsi, ki pridejo na urgenco, te sreče, da bi  imeli spremljevalca."

Jasna Humar z Ministrstva za zdravje je potrdila, da so razmere na urgenci zahtevne, in to že dolga desetletja. Dejala je: "Urgenca se povečuje, število zaposlenih se povečuje, ampak ves čas na nek način za en korak zaostajamo za potrebami." Poudarila je, da se priliv pacientov stalno povečuje, kar pa ne sme biti opravičilo za žalostne zgodbe. Humarjeva je sicer zavrnila trditve o življenjski ogroženosti zaradi čakanja, češ da je triaža odlična in da je za paciente poskrbljeno, saj se diagnostika in zdravljenje začneta že pred samim sprejemom. Priznava pa, da čakanje na hodnikih ni dostojno.

Za reševanje sedanjih stisk se odpira 12 novih postelj v opazovalnici, Klinični center pa prerazporeja svoje zaposlene, da jih bo na urgenci več. Ministrstvo za zdravje načrtuje tudi strategijo za privabljanje kadra, s katero želi ponovno poudariti plemenitost zdravniškega in sestrskega poklica. Humarjeva je poudarila: "Vemo, da že leta morda nekoliko zanemarjamo ta zdravniški, čudovit zdravniški in čudovit sestrski poklic, da ga ne promoviramo dovolj in da se tudi zmeraj manj mladih odloča za te poklice." 

Preberi še 'Neznosni' pogoji na urgenci, UKC: Ne moremo nenehno večati kapacitet

Zaveda se, da gre za dolgoročne ukrepe, saj je to "velik sistem, ki potrebuje čas." Med dolgoročnimi rešitvami je omenila satelitske urgentne centre in krepitev oskrbe na domu.

Žagarjeva poudarja, da kljub strategijam in dolgoročnim ciljem rešitve trenutno niso dovolj hitre in učinkovite. "Ta hip to ni dovolj," je dejala in dodala: "Menimo, da je mogoče najti rešitve tudi drugače." Kot ključno težavo vidi tudi pomanjkanje osebnih zdravnikov, zaradi česar se pacienti zatekajo na urgenco tudi z nenujnimi stanji. Med drugim predlaga tudi omejitev dostopa do urgence za nenujna stanja in uvedbo zaračunavanja storitev za te primere, kar je že omogočeno s predpisi. Njeno glavno prizadevanje je omejitev predolgih čakalnih dob.

Irena Žagar, kljub temu da do zdaj ministrica ni sprejela predstavnikov združenja, ki ga zastopa, optimistično pričakuje, da se bo srečanje vendarle zgodilo. Priznava, da so bili vmes časi dopustov, kar je razumljivo. Jasna Humar pa je te informacije takoj potrdila: "Vabilo je že pripravljeno in  ga bodo dobili v naslednjih dneh."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
urgenca čakanje starejši zdravstvo ministrstvo za zdravje
KOMENTARJI (45)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
30. 08. 2025 15.58
+1
S tem vodstvom vemo kaj dobimo. Čakanje. Torej je treba menjati kar ni dobro. Žal v tem primeru vodstvo. Samo vodstvo organizira delo nihče drug.
ODGOVORI
1 0
imnobody
29. 08. 2025 14.21
pa se enkrat…urgenca kateri jo nekateri(ne vsi) pridno izkoriscajo, ces bom hitreje na vrsti… ne nebos ker urgenca dela po triazi… triaza pa pomeni da si obravnavan glede na nujnost oziroma tvojega stanja in tisti ko lahko caka na urgenci 12 ur niti pod razno ni urgenten oziroma ds ga njegovo stanje zivljensko ogroza… ljudje bozji samo smo si krivi ker izkoriscamo drugo vejo da bi bili prej ma vrsti… tudi na banko ne mores iti v nedeljo ali ponoci pa se nihce ne pritozuje! ce si pa zivljensko ogrozen si pa takoj obravnavan nic bat… ker je to primarno na urgenci.. ljudje hodimo na urgenco ker nasa ambulanta ne dela, zaradi prehladov, padca en mesec nazaj, zanohtnic itd.. no pravilno je da se caka 12 ur… se premalo
ODGOVORI
0 0
imnobody
29. 08. 2025 14.16
nic novega saj pa smo najbol obdavcena drzava…se ze vidi kaksen odnos do pacienta imajo do stroke in nabavo helikopterjev… premalo je zdravstvenih delavcev… bolanih ostatelih pa vedno vec… pa se slabse bo… bodo nasi sekretarji nesposobni vse resili… edino kar bodo resili je lasten zep… nastradajo pa tisti ko niso nic krivi… in to so zaposleni kateri se trudijo in lahko iz nic naredijo najboljse.. zakaj pa so ljudje na hodnikih? so krivi zdravniki?Ne, zdravstveno osebje? ne! kriv je sistem ter politika…
ODGOVORI
0 0
Smuuki
29. 08. 2025 08.07
+2
Dobro je napisal en predhodni komentator. Dražgoški hezbolah nas je pripeljal v bedo . Nič ne funkcionira v kar so posegali. Cel rafal reform a niti ena ni uspela. Skopali so ogromno bančno luknjo za nič pokazat. Čakaš na urgenci, čakaš na cesti, čakas na vlaku, čakaš na odgovor pri gradbenih dovoljenjih, čakaš pri sojenju..... . Kaj sploh še normalno deluje? Pod nujno moramo tudi za politike uvesti odškodninsko odgovornost ki ne preneha s prvim dnem po poteku mandata. Zdaj počno kar si zamislijo brez bilo kakšnih posledic. Besedica ups in jih prerasporedijo na drugo delovno mesto. V krogu posvečenih počno kar si zamislijo
ODGOVORI
2 0
traparija
28. 08. 2025 21.49
bo treba dvignit prihranke pa jit v boljšo bolnico čez mejo, ne v ta skedenj.
ODGOVORI
0 0
Janez_53
28. 08. 2025 21.21
+0
Zanimivo, da zdravniki mirno gledajo, kako trpijo bolniki na hodnikih. A tukaj pozabijo na Hipokratovo prisego??? Jih pa moti, če bi si nekdo z neozdravljivo boleznijo zaradi trpljenja ŽELEL dostojne smrti??? Spravrženost do amena.
ODGOVORI
1 1
kiropraktik
28. 08. 2025 15.54
+4
Direktor UKC je Golobov prijatelj! Kaj čudnega?
ODGOVORI
4 0
jogo
28. 08. 2025 15.32
+0
Če bi bili tile na oblasti me corono, bi bile bolnišnice po državi prazne, obala pa polno zasedena.
ODGOVORI
1 1
ZLATKO JAKLIN
28. 08. 2025 15.22
+3
Kdor je bil v zadnje pol leta na Ljubljanski Urgenci, lahko zgolj pritrdi društvu Srebrna nit . Sam sem blizu 60ih let in sem čakal 12 ur. Tam dejansko na hodnikih ležijo od Boga pozabljeni pacienti, kateri čakajo tudi do 20 ur in več, vsaj tako nas informira displej. Ko sem šel po tistem hodniku, me pocuka starejša gospa, ki leži na postelji, naga, prekrita zgolj z rjuho...."gospod, ali vas lahko prosim za malo vode", je dejala...nekaj malega je slišala med. sestra, ki me je vprašala, kje in v čem je problem. Ko sem ji objasnil situacijo, je rekla, da je v preddverju avtomat s pijačo in prigrizki. Šele, ko sem ji omenil dotični primer, je ležeči bolnici prinesla polovičko kozarca vode - po 20 urah čakanja. Ma raje si pošljem kuglo v glavo, kot pa, da na tistih "urgentnih" hodnikih hiram. Urgenca naj bi pomenilo, da si urgentno obravnavan. Res hudo mi je bilo ob pogledih na tiste starejše, zapuščene, od Boga in zdravnika pozabljene paciente. ŽALOSTNO !
ODGOVORI
4 1
Uporabnik1932330
28. 08. 2025 15.27
-5
Zakaj lažeš,junija in julija sem bil dvakrat na urgenci in počakal dobro uro in sem bil na vrsti.
ODGOVORI
1 6
kinimod
28. 08. 2025 15.17
+2
Ali bo ohcet na UKC, ju
ODGOVORI
2 0
traparija
28. 08. 2025 15.02
+0
me prpv zanima kaj so volili tisti ki tam ležijo.
ODGOVORI
3 3
St. Gallen
28. 08. 2025 15.04
-1
400.000 imate taksnih
ODGOVORI
1 2
traparija
28. 08. 2025 15.08
+0
kar dopovej jim s prve roke kako je to pri vas, švicar. bodi koristen vsaj enkrat.
ODGOVORI
1 1
300 let do specialista
28. 08. 2025 15.00
+5
Tanja se drži starega reka: "30 dni do specialista"👌
ODGOVORI
5 0
traparija
28. 08. 2025 15.08
+2
to pomen še 29 dni lufta. a neučakani se pritožujejo.
ODGOVORI
2 0
Delavec_Slo
28. 08. 2025 14.56
+2
Aja minister nesposobni pa na morju!
ODGOVORI
3 1
Bombardirc1
28. 08. 2025 14.55
+4
Pa dobro dohtarji, izjasnite se končno. V zadnjih dveh letih vas je 350 več, plače so se vam pa dvignile za 40%. Kaj bi pa še radi? Dodatke s katerimi vas je jajo futral dve leti?
ODGOVORI
5 1
St. Gallen
28. 08. 2025 15.04
+0
Ukinjeno zdr zavarovanje povisati na 106 €
ODGOVORI
1 1
Potouceni kramoh
28. 08. 2025 14.49
+0
Edina rešitev je drastično zvišanje plač in nadomestil doktorjem pa da pol bankrotira ves zdr.sistem.
ODGOVORI
3 3
traparija
28. 08. 2025 14.51
+3
bo treba dvignit prihranke pa jit v boljšo bolnico čez mejo, ne v ta skedenj.
ODGOVORI
4 1
Bombardirc1
28. 08. 2025 14.57
-1
Verjetno imaš prihrankov glih za eno šivanje ureznine v boljši bolnici čez mejo sveçka...
ODGOVORI
1 2
traparija
28. 08. 2025 15.06
+1
hahahahah, a si se prišla mal potolažit pod moj zapis pikica.
ODGOVORI
1 0
misterbin
28. 08. 2025 14.49
+2
Zanimivo da eni čestitajo Golobu in Prevolnikovi ,da sta uspela sanirati zdravstvo in čakalne ,dobe v treh letih .A glejmo ljudje pa na hodnikih urgence umirajo in opravljajo potrebo v planice in kaj še vse .Kako ,dolgo bomo še dopustili to kar delajo sedaj ?Saj res ogromno dela imajo okrog poroke kuštravega
ODGOVORI
4 2
traparija
28. 08. 2025 14.44
+0
mala zaastarela podhranjena poddimenzionirana pokradena bolnica iz konca 60tih let prejšnjega stoletja pač ne more bit primerljiva z rdečimi sanjami o kvalitetni oskrbi kakršno imajo švicarske privat klinike. ste se oreng zmotili. tako da, ja, povsem normalno stanje. bo treba dvignit prihranke pa jit v boljšo bolnico čez mejo, ne v ta skedenj.
ODGOVORI
2 2
2mt8
28. 08. 2025 14.43
+0
Aroganca trenutne oblast je neskončna.
ODGOVORI
5 5
traparija
28. 08. 2025 14.53
-2
bolj aroganca volilcev, sej se je točno vedlo vnaprej kaj volijo. pa naslednji mandat bo še huje, ampak rdeči si vztrajno zatiskajo oči. njim je "sam da ni janša" dovolj. smrtno sovraštvo ki ga je v narod vnesel tito, je večno.
ODGOVORI
2 4
Ricola Swiss
28. 08. 2025 14.40
+1
Kdaj se bosta kuštravec in ministrica zamislila koliko škode sta naredila zdravstvu, banda levosučna pokvarjena nič koristna!
ODGOVORI
8 7
Diabloss
28. 08. 2025 14.35
+4
kje si jajo resi nas ko si ti na oblasti je vse v redu. na urgenci sploh nič ne čakaš nihče ne stavka...
ODGOVORI
5 1
