Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

SDS in NSi za presojo ustavnosti, Maljevac: Poceni volilni bonbonček

Ljubljana, 21. 02. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
24UR ZVEČER Luka Černe U.Z.
Simon Maljevac

Po tem, ko sta stranki SDS in NSi vložili zahtevo za ustavno presojo zakona o dolgotrajni oskrbi, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac odločitev kritizira, ker je bila podana na prvi dan volilne kampanje, in poudarja pomen solidarnostnega financiranja.

Minister Simon Maljevac je v oddaji 24UR ZVEČER jasno poudaril, da takšne poteze SDS in NSi ne gre razumeti drugače kot "poceni volilni bonbonček". Ureditev, ki velja že od leta 2023, ko je bil zakon sprejet, in pri kateri so prispevke začeli pobirati istega leta, je po njegovih besedah grajena na solidarnosti in dostopnosti. 

"Naš namen je bil zgraditi dostopno dolgotrajno oskrbo, ki ne temelji na tem, da lahko ljudje dobijo storitve samo, če imajo zelo veliko denarja v žepu, ampak da je ta dostopna vsem," je dejal. 

Preberi še SDS in NSi izpodbijata določbe Zakona o dolgotrajni oskrbi

Maljevac je podrobneje razložil princip solidarnostnega sistema. Poudaril je, da gre za zavarovalni model, podoben zdravstvenemu, kjer smo vsi zavarovani za dolgotrajno oskrbo in jo lahko vsi, ki jo potrebujemo, tudi koristimo. 

V primeru domov za starejše bodo uporabniki na ta način plačevali zgolj stroške nastanitve in prehrane, medtem ko so ostale storitve poceni. S tem se je opustila prejšnja praksa plačevanja storitev neposredno iz žepa, saj je nov sistem zasnovan na temeljih solidarnosti, ki storitev ne prepušča več trgu, ampak jo zagotavlja vsem.

Kakšne so številke stroška dolgotrajne oskrbe?

Predvsem jih je ogromno, sistem pa zapleten. Po tem ko smo z lanskim julijem začeli polniti blagajno za dolgotrajno oskrbo, se je do konca leta v njej nabralo za okoli 270 milijonov evrov, iz podatkov ZZZS-ja za januar pa lahko sklepamo, da se bo v prihodnosti v blagajno vsak mesec steklo dobrih 55 milijonov evrov.

Na drugi strani za sistem dolgotrajne oskrbe iz blagajne vsak mesec plačamo za dobrih 42 milijonov evrov storitev, torej celodnevno, dnevno in domačo dolgotrajno oskrbo, okoli 4,3 milijone za stroške oskrbovancev družinskega člana, ter za okoli 130 tisoč evrov denarnih prejemkov.

Ob tem bo iz blagajne za dolgotrajno oskrbo letos namenjenih še slabih 17 milijonov evrov za e-oskrbo, okoli 70 milijonov evrov za dodatek za pomoč in postrežbo, ki bo iz blagajne šel zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ter okoli 5 milijonov za plače in zagonske stroške.

Projekcije ministrstva kažejo, da bodo nekateri stroški predvsem za denarni prejemek ter dolgotrajno oskrbo na domu eksponentno narasli, zato bo za sistem dolgotrajne oskrbe v letošnjem letu potrebnih 793 milijonov, kar je – pozor – 130 milijonov evrov več od 663, kot jih bomo zbrali s prispevki. Z drugimi besedami – finančno rezervo bomo pokurili že v tem letu.

Ob tem pa sistem dolgotrajne oskrbe ostaja brez nujnega in prepotrebnega informacijskega sistema. Kljub obljubam ministrstva, da bo vzpostavljen lansko jesen, zaposleni na vstopnih točkah imena, priimke in osebne podatke ročno vpisujejo kar v tabele, kar lahko, kakor so nam povedali, zaradi človeškega faktorja privede do napak. CSD-ji ob tem svarijo, da bo lahko ogromen obseg podatkov postal neobvladljiv, kar bi posledično pripeljalo do dolgih čakalnih vrst in kolapsa sistema.

 

Kaj je o tem povedal minister Maljevac? Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v zgornjem videoposnetku!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
dolgotrajna oskrba ustavna presoja Levica SDS NSi Simon Maljevac volilna kampanja

Ponekod elektrike ne bo še nekaj dni

Gostinci že pometajo terase

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
assassin911
21. 02. 2026 08.39
Maljavec ko ni argumnentov pa lažemo a ne?
Odgovori
0 0
NotMe
21. 02. 2026 08.34
Zakaj se ne uvidi, da je edina zanesljiva dolgotrajna oskrba pravilno vzgojen otrok? Zakaj se ne spodbuja rodnost, da bi otroci poskrbeli za starše, kot so nekoč le ti zanje? Paradoks, ampak edina tolažba, ko sta starša obnemogla in zbolela je bila, da jima končno lahko povrnem mali del tega, kar sta storila zame, pa ni bilo pomembno, koliko dediščine je šlo, to je bilo vse njuno. Zakaj se ne promovira trdnih družin? Tale oskrba bi zgolj morala biti namenjena tistim, ki zares nimajo svojcev ne imetja, s takimi smo z veseljem solidarni. Ne pa s sosedom, ki ima pokretno mamo že pet let v domu v najcenejši 4 posteljni sobi, sam pa se reži kot pečena lisica iz njene pol milijona evrov vredne hiše na top lokaciji, ob tem da ima firmo in dva enako situirana brata
Odgovori
+5
5 0
tech
21. 02. 2026 08.34
To ti je profesionalni lažnjivec. Desne stranke težko prebavim zaradi militarizacije, te pa samo kradejo delovno aktivnim. Že tako nam ukradejo v službi vsak dan najmanj štiri ure dela (brez ddv), ki delamo za davke.
Odgovori
+2
2 0
tron3
21. 02. 2026 08.32
Razliko v ceni bodo plačali pravni nasledniki!!!!
Odgovori
+3
3 0
odlekiran
21. 02. 2026 08.29
Samo usta odpre pa že laže. MO vlade.
Odgovori
+8
8 0
NotMe
21. 02. 2026 08.27
Veste, kaj bo ta oskrba naredila? Še več osamljenih starostnikov! Zdaj so otroci pustili starše čimdlje doma, ker je bil dom drag in so raje sami skrbeli. Zdaj, ko je poceni, pa bodo samo gledali, kako se jih čimprej losat na račun države seveda.
Odgovori
+5
5 0
NotMe
21. 02. 2026 08.24
Eno vprašanje. V domovih je manj kot 20.000 ljudi. Če VSAKEMU doplačamo celega jurja na mesec do max oskrbe (pa ga ne, ker tako oskrbo potrebuje niti ne polovica, pa še to za kratek čas pred smrtjo), je to 20.000.000. Dvajset milijonov dragi moji, za max oskrbo možno. Dobijo jih 55!!! Kam gre to??? Ne mi rečt, da v oskrbo na dobu, to ne obstaja, vsaj ne za vse, že zdaj, ko je plačljiva, se komaj dobi negovalke!!! Pa še to, urno postavko za oskrbo na domu so dali na 39e!!! Zakaj negovalke torej delajo za 10-15 evrov?!
Odgovori
+9
9 0
ActiveR
21. 02. 2026 08.23
Kdo dovoli temu lažnjivcu nastop pred kamero? A novinarji ne moret preveriti katastrofe na terenu? Dajte objektivno poročati. Tip je vse zasral, nič ni naredil v 4 letih, to s čemer se hvalijo pa je enako nič.
Odgovori
+12
13 1
Mens sana
21. 02. 2026 08.20
................menda je sedaj že skoraj vsem jasno,da sistem dolgotrajne oskrbe ne more funkcionirati na način kot je zastavljen, preprosto preveč pravic na papirju, praksa pa govori, da smo finančno in kadrovsko prekratki........................, sicer pa, čas bo pokazal..................
Odgovori
+7
7 0
assassin911
21. 02. 2026 08.38
Čas je že pokazal da sistem ne deluje.
Odgovori
0 0
Davao
21. 02. 2026 08.15
Jaz do sedaj nisem bil kot upokojenec deležen nobene oskrbe,kljub mesečnim prispevkov iz pokojnin.Torej,NE DELUJE,državni proracun pa se letno napolne vsaj 300-400 milijonov,če ne več.Le kam gre ta denar???
Odgovori
+10
11 1
Groucho Marx
21. 02. 2026 08.13
Naslednja vlada bo počistila presežna ministrstva.
Odgovori
+13
13 0
NotMe
21. 02. 2026 08.11
Dolgotrajna oskrba je skregana s pametjo. Zdravstveno zavarovanje razumem, nikoli ne veš, kaj te doleti. Nekateri zdravika rabijo 3x v življenju, drugi pri 30 na kemoterapiji. Za starost pa vsi vemo, da nas bo doletela, kaj pomeni varna starost? Večina ljudi po domovih ima otroke. Preko palca računam, vsak otrok me letno pride med 5 in 7 tisoč. LETNO. Enako jaz moje starše najmanj kar lahko naredim je, da jim vrnem oskrbo, pa magari na račun dediščine. Resno, zakaj solidarno doplačujemo nekomu, ki ima dobro penzijo in solidno nepremičnino, pa tri otroke? Ta solidarnost bi morala izključno biti vezana na premoženjsko stanje koristnika IN otrok.
Odgovori
+9
10 1
Nianana95
21. 02. 2026 08.10
Maljevec enak lažnivec si kot Golob. Dolgotrajne oskrbe ni, in je še dolgo ne bo.
Odgovori
+17
17 0
NotMe
21. 02. 2026 08.28
Nikoli je ne bo.
Odgovori
+1
1 0
Slovener
21. 02. 2026 08.10
Vaše poceni volilne bonbončke bomo Slovenci drago plačali!
Odgovori
+9
9 0
Semek
21. 02. 2026 08.08
spacek spelji se ti..e vlect
Odgovori
+13
13 0
Kviz
21. 02. 2026 08.02
Res poceni bonbon ampak resničen.
Odgovori
+6
6 0
ptuj.si
21. 02. 2026 08.01
Res je maljavec, to so poceni bonbončki, vi pa dajete zelo drage bonbončke.
Odgovori
+17
17 0
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543