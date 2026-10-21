Božičnica ustavno skladna: zmaga za gospodarstvo ali zaposlene?

Razprava se je osredotočila na ugotovitve ustavnega sodišča glede obvezne božičnice, ki jo je uvedla Golobova vlada. Predsednik združenja delodajalcev Marjan Trobiš je izpostavil, da je sodišče potrdilo argumente gospodarstva o nedopustnosti obremenitev za nazaj. Po njegovem mnenju je bil postopek sprejemanja neustrezen, saj ni vključeval usklajevanja s socialnimi partnerji. "Ne morete nas bremeniti za nazaj. Ravno to je Golobova vlada naredila," je dejal Trobiš, medtem ko je Alenka Bratušek zagovarjala odločitve prejšnje vlade.

Poslanka je očitke o pomanjkanju dialoga zavrnila z argumentom, da je Ekonomsko-socialni svet (ESS) zadevo obravnaval. Izpostavila je, da bi lahko bila višina božičnice za leto 2025 nižja, če bi bili delodajalci pripravljeni na kompromis. "Dejstvo je, da je ekonomsko socialni svet to obravnaval," je zatrdila. Trobiš ji je odgovoril, da ona na teh sejah ni bila prisotna in da je bil gospodarstvu postavljen ultimat po sistemu "vzemi ali pusti", kar po njegovem mnenju ni pravi dialog.

Poleg pravnih vprašanj je razprava nanesla tudi na širšo ekonomsko sliko Slovenije. Bratuškova je izpostavila 3,8-odstotno gospodarsko rast kot dokaz uspešnega dela vlade, Trobiš pa je opozoril na padec Slovenije na svetovni konkurenčni lestvici, kjer smo zdrsnili na 49. mesto. "Najboljši ukrepi so pripeljali gospodarstvo v situacijo, da smo nekonkurenčni na svetovni ravni," je opozoril predstavnik delodajalcev. Prepričan je, da bi bila rast lahko še višja, če bi država ustvarila boljše okolje za podjetja.

Razhajanja so se nadaljevala pri temi interventnega zakona. Bratuškova trdi, da bo zakon najbolj koristil menedžerjem, medtem ko Trobiš zagovarja tezo, da gre za zakon za ljudi. "Ljudje si zaslužijo pošteno plačati davke in dobiti storitev," je dejal Trobiš. Opozoril je, da se bodo menedžerji in kapital preselili v druge države, če Slovenija ne bo ponudila konkurenčnejšega davčnega okolja, kar bo na koncu škodovalo vsem državljanom.

Vprašanje božičnice ostaja odprto, saj gospodarstvo zahteva vrnitev k prostovoljni naravi tega prejemka. Alenka Bratušek meni, da gospodarstvo le neupravičeno straši z apokaliptičnimi scenariji, medtem ko so podatki o rasti spodbudni. Marjan Trobiš pa vztraja, da se brez strukturnih sprememb in boljšega razumevanja potreb podjetij Slovenija ne more nadejati boljše prihodnosti.