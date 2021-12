Ustavno sodišče zavrglo zahtevo sindikatov glede omejitve stavke v zdravstvu

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam je skupaj s Sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam izpodbijala 37. člen zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega lahko minister za zdravje ob epidemiji začasno omeji pravico do stavke zdravstvenih delavcev ter jim odredi, da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih delovnih pogojih. Trdili so, da omenjeni zakon nima jasnih določb, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati na obseg omejitve pravice do stavke zdravstvenih delavcev, zato naj bi bila ta omejitev v celoti prepuščena podzakonskim aktom in arbitrarnosti izvršilne oblasti.

Izpodbijala sta tudi 7. in 9. člen odredbe o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni covid-19, ki je medtem že nehala veljati. Menita, da prepoved koriščenja letnega dopusta in presežka ur prekomerno posega v pravico do svobode dela.