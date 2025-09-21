Svetli način
Pri osmih letih je imel 50 kilogramov, razlog pa sladke pijače

Ljubljana, 21. 09. 2025 13.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Maja Sodja
Ima 35 zlatih medalj z državnih prvenstev. Petkrat je bil evropski prvak, kar 15-krat pa najboljši na svetu. Tian Ćehić je eden najboljših plesalcev modernega plesa in priznan koreograf. Če ste ga morda videli plesati v naših oddajah Slovenija ima talent ali pa Znan obraz ima svoj glas, si verjetno niste mislili, da je bil ta izklesani plesalec v otroštvu prekomerno težak.

Srečala sva se v plesnem studiu, ki je njegov drugi dom že vse od osmega leta starosti. Takrat je namreč ravno skozi ples opustil slabo navado, zaradi katere je imel pošteno preveč kilogramov - sladke pijače. Prekomerno težak torej ni bil zaradi negibanja, nezdrave ali nepravilne hrane, pač pa zaradi škodljivih pijač. "Od nekdaj veliko pijem, kar je dobro,"  pripoveduje za 24ur Fokus: "A ker nisem pil vode, je bil to velik problem." Sladkim pijačam se ni odrekel čez noč, ni šlo zlahka, pač pa počasi in postopoma. "Verjetno sem se (s kilogrami) na skrivaj obremenjeval, čutil sem pritisk, kako bi moral izgledati in kaj se pričakuje,"  se še spominja. Danes kot zgled in vzor mlajšim generacijam plesalcev pripoveduje o stigmi, ki je pri debelosti še kako prisotna. 

Najhujše primere otrok z debelostjo zdravijo na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana. Da si boste lažje predstavljali, to so najstniki, ki imajo 150, celo 200 kilogramov. Prof dr. Primož Kotnik nam je razložil, da je debelost genetsko pogojena, kar pa ne pomeni, da bodo vsi z genetsko predispozicijo tudi debeli. A razumeti moramo, poudarja, da je debelost bolezen. 

V obravnavi otroške debelosti je ravno zato ključna preventiva, ki v Sloveniji deluje v okviru Centrov za krepitev zdravja. Mi smo obiskali center v Krškem, kjer je debelost med otroki od epidemije narasla za kar sedem odstotkov in je višja od slovenskega povprečja, pripoveduje pediatrinja Marjana Volarič: "Otroke večinoma starši vozijo v šolo in domov, zadržujejo se v stanovanjih, se ne gibajo več na domačih dvoriščih kot so se včasih." Prav tako vse manj otrok in mladostnikov zajtrkuje, vse več jih uživa energijske pijače, premalo spijo. Starši pa zaradi vse več obremenitev vse bolj hitijo. Zato je ključno, da v programu, ki traja tri mesece, sodelujejo tako otroci kot starši. "Ko so mojega sina napotili v ta program, sta bila prisotna odpor in strah,"  iskreno priznava mama 12-letnega fanta Ana Hafner. Bal se je, da ga bodo otroci v šoli zarfkavali, najtežje se mu je bilo vključiti v skupinsko telovadbo, a je zmogel vse. Naučil se je pravilno telovaditi, prehranjevati, pogovarjati. V obravnavi namreč poleg pediatrinje sodelujejo kineziologinja, psihologinja in dietetičarka. 

Multidisciplinarno obravnavo za prekomerno težke otroke imajo tudi v Bolnišnici Šentvid pri Stični. Tam se je zaradi debelosti zdravil Alen Pogladič. Pri 12ih letih in 174ih centimetrih višine je tehtal 92 kilogramov. "Včasih sem ves čas jedel sladkarije,"  nam je povedal. Zdaj poje eno čokoladico na teden, redno se giba. Uspešno je končal zdravljenje, sicer pa ima prvega pol leta po odpustu iz bolnišnice okoli 70 odstotkov otrok odlične rezultate, po prvem letu pa se ta številka prepolovi. "Marsikdo zaide na stara pota, motivacija popusti," pojasnjuje pediatrinja dr. Irena Štucin Gantar

Skupni imenovalec prekomerno težkih otrok, kadar ne gre za okvaro gena, je premalo gibanja, poudarjata Polonca Truden Dobrin z NIJZ in Gregor Starc s Fakultete za šport

Da so vse manj gibljivi, kažejo zadnji rezultati športno vzgojnega kartona. Rezultate poligona nazaj in tapkanja z roko, ki prikazuje hitrost izmeničnih gibov, smo objavili v četrtek v 24ur Dejstva.  

Kakšno odgovornost nosimo starši? Kaj lahko naredimo, da bo naš otrok telesno aktiven? Kako ga lahko naučimo zdravih prehranskih navad? In s kakšnimi ukrepi na bolj zdravo družbo lahko vpliva država? O vsem tem v 24ur Fokus nocoj ob 19ih. 

debelost otroci genetika center za krepitev zdravja šentvid pri stični
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prsh
21. 09. 2025 14.49
+1
Otroci imajo preveč vsega. Dolgčas jim. In jedo. Preveč. Pišem kot starš. Rad bi zapisal par besed v razmislek staršem v Sloveniji !!! Na srečo sem starš dveh že odraslih otrok, vedno sem se trudil jima dati tisto, kar je največ vredno - sebe in čas, ki smo ga preživeli skupaj !!! Vse igrače so z leti postale stare, vsa kolesa so obležala. Čas, ki smo ga preživeli skupaj, pogovori, pesmi, ki smo jih peli, igrali se s sosedovimi otroci, se pogovarjali, je bil vreden VEČ kot najdražje igrače, pet dopustov letno najnovejši mobiteli, kolesa, motorji. Vem, da sem svojim otrokom dal to, kar se ne da kupiti z denarjem !!! Dala sva jim z ženo sebe in svoj čas !!! Dragi moji, zamisliti se bomo morali kot družba !!! Globoko zamisliti vsi !!! Je mar res najpomembnejše, da ima Vaš otrok najboljše igrače, nosi najboljše znamke oblačil, ima vsako leto nov mobi, ima vse kar trg ponuja, vsaka dva meseca dopust, ga vozimo v najboljših avtomobilih - časa zanj pa NIMAMO, prepuščen je vzgoji interneta, ker nimamo časa, saj vsi po vrsti pehamo za denarjem in materialnimi dobrinami, s katerimi hočemo otroku omogočiti ves ta luksuz in lažni blišč !!! Premislimo, je to res najboljše, kar mu lahko damo ??? Če vprašate mene NI !!! S tem ga ne naučimo kaj je pravo življenje, kaj je sreča, kaj je veselje, kaj je dobrota, !!! Naučimo ga živeti !!! Več imamo, bolj s(m)o depresivni !!! LP
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
21. 09. 2025 14.49
+1
Nujno je potrebno zapreti občinske meje in prepovedati jedenje rogljičkov,ki ostanejo otroku,kot je bilo za časa norega janševanja.
ODGOVORI
1 0
devlon
21. 09. 2025 14.41
+2
zanimivo, da nihce ne omeni, da bi morali za zlorabo kazensko odgovarjati 'starsi'. Tako kot domač pes poje le to, kar dobi, je tudi otrok odvisen od 'dobrih' rok starsev. Vsak stars, ki je zdelal osnovno šolo, bi moral vedeti, da dodan sladkor v hrano in pijace sluzi samo zasvojenosti, ne pa zdravju telesa
ODGOVORI
2 0
T-I-T-O
21. 09. 2025 14.34
+0
Debelost je ubijalec ljudi v tem stoletji,se imajo shujševalne programe mladi vejo nič gaziranega in imajo tablete za hujšat naj jih jedo,,,Mene so 70 kg zredili 1990 v 6 mescih namerno zdravniki ,ker so se oni zafrkavali nedovoljeno da jih pošljem z mafijo na oni svet pa do danes mi ne uspe shujšat...
ODGOVORI
1 1
minimalizem
21. 09. 2025 14.37
+3
ammm kaj?
ODGOVORI
3 0
Tone 12345
21. 09. 2025 14.07
+1
Pa kaj če bodo obdavčil tisto cocto bom zmeraj kupil pa če bo 50%davek
ODGOVORI
5 4
devlon
21. 09. 2025 14.42
..ker pameti se pa res ne da kupit
ODGOVORI
0 0
Da se mene pita..
21. 09. 2025 14.05
+3
Zato pa liter belega na dan,odžene zdravnika stran.
ODGOVORI
6 3
Sushilover
21. 09. 2025 14.05
+5
Tukaj gre pri tkai prekomerni prehranjenosti velikokrat za otroke, ki jih starši v primarni družini ne nudijo osebnih čustev in topline, ampak to naredijo s hrano, tolažijo s hrano, namesto s pogovorom o čemerkoli, objemom, vzpodbudo ali družno rekreacijo -si ne vzamejo časa za svojega otroka, raje to nadomestijo s hrano - jej, da boš zrastel čimprej...... Ker so bili taki starši velikokrat tudi sami kot otroci v določenem režimu vzgojeni brez ljubezni, topline, objemov in je bila hrana za to nadomestilo s stranu njihovih staršev, ker je tudi tista mama "rada kuhala", ker je bila doma, vsa nesrečna in zafrustrirana in s tem tolažila svoja čustva, lačna in potrebna druge čustvene, telesne hrane. Začaran krog. Lepo, da je fantu v prispevku uspelo, vse pohvale.
ODGOVORI
5 0
Peklenšček
21. 09. 2025 13.54
+8
Otroci so debeli ker so starši leni !! Nimajo pričakovan od svojih otrok ! Najlepše jim je če jih ni doma ali pas nemoteči !! Torej pred TV , računalnikom ali pa na telefonu. Dejmo se nehat slepis s tem COVID 19 !
ODGOVORI
11 3
komentator112
21. 09. 2025 13.58
+0
Saj imamo sedaj 22% ddv na sladke pijace, bo 100% manj debelih😂😂
ODGOVORI
3 3
Primož Rus
21. 09. 2025 13.50
+5
In zato je kriva"korona".....ne me hecat......Če si gluh,se boš držal pravil,ki jih narekujejo drugi.....ČE SI ČLOVEK,BOŠ DELAL PO SVOJI POTI ŽIVLJENJA,torej tudi v smislu gibanja......NIHČE TE NE SME IN NE MORE USTAVIT.......
ODGOVORI
5 0
komentator112
21. 09. 2025 13.50
+2
Dobro so to rešili z 22% ddv😂😂
ODGOVORI
3 1
jank
21. 09. 2025 13.50
+0
Sladke pijače bi bilo potrebno še bolj obdavčiti. Pa koliko je bilo nasprovanj višji obdavčitvi.
ODGOVORI
4 4
Justice4all
21. 09. 2025 13.43
+2
Odvisnost od sladkih prigrizkov vodi v kup bolezni in farmacevti ploskajo...Začaran krog 21 stoletja..
ODGOVORI
4 2
