V NUK razstavili 10 najbolj dragocenih zemljevidov našega ozemlja

Kako dobro znate brati zemljevide? Večina bi iz njih lahko razbrala, kje je in kam mora iti, toda v narodni univerzitetni knjižnici vas vabijo, da v zemljevidih preberete še več. Razstavili so 10 najbolj dragocenih zemljevidov našega ozemlja, najstarejši je star kar pol tisočletja, in v njih je veliko zanimivih zgodb. Smo v zadnjih 500 letih nekje izgubili otok pred Koprom? In zakaj sta bili Idrija in Cerknica nekoč pomembnejši kot Ljubljana in Bled?