V UKC beležijo porast respiratornih okužb med otroki

Do pogostejših prenosov okužb lahko pride na dogodkih v zaprtih prostorih, kjer se zbere veliko ljudi, med katerimi je majhna razdalja. "Zdaj je čas, ko se je treba držati malo bolj zase," je dejal.

Strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn staršem novorojenčkov in majhnih dojenčkov svetuje, naj v času, ko RSV intenzivno kroži v populaciji, če je le mogoče, starejšega otroka za nekaj tednov ne vodijo v vrtec. Ob tem poziva k upoštevanju pravil higiene, osebe z znaki okužbe dihal pa naj ne prihajajo v tesen stik z dojenčki in novorojenčki.

Trenutno zdravljenje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana potrebuje približno 15 otrok z gripo in RSV. En otrok pa potrebuje zdravljenje v enoti intenzivne terapije, je v izjavi za medije povedal Pokorn.

Zaradi virusne okužbe, ki jo odrasli prebolijo le z izcedkom iz nosu, kašljem in bolečinami v žrelu, lahko namreč nekaj tednov star novorojenček, še posebej, če je rojen prezgodaj ali pa če ima še kakšno drugo bolezen, potrebuje večtedensko zdravljenje v bolnišnici, morda celo v enoti intenzivne terapije.

Pokorn v primeru, ko otroci zbolijo zaradi okužb, svetuje upoštevanje splošnih ukrepov. Med njimi je naštel skrb za zadosten vnos tekočine in redno čiščenje nosu. Pri otroku, ki ima bronhiolitis (okužbo spodnjih dihal), pa naj bodo starši pozorni na to, kako hitro diha in kako se hrani.

Če tak otrok tudi ob padcu vročine še vedno pospešeno diha ali pa če starši ne uspejo zagotoviti normalnega vnosa hrane in pijače in če otrok več ur ne odvaja vode, potem je čas za obisk zdravnika, svetuje Pokorn.

Na ljubljanski pediatrični kliniki so zaradi porasta okužb obiske omejili na eno zdravo osebo. "Poskušamo biti še vedno otroku prijazna bolnišnica. Ne bi pa želeli biti okolje, kjer pa otrok, ki zaradi nečesa pride v bolnišnico, pri nas stakne še gripo ali pa RSV," je še poudaril strokovni direktor.