Tujina

Več kot olimpijske sanje: po štirih letih vojne športnik v objemu družine

Milano, 09. 02. 2026 11.23 pred 4 minutami 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Vadim Kolesnik in Emilea Zingas

Umetnostni drsalec Vadim Kolesnik je nazadnje svojo družino videl pred štirimi leti. Potem ko je njegovo rodno mesto Harkov postalo tarča ruskih napadov, Kolesnik ni imel nobenega načina, da vidi svoje najbližje. A zdaj so se stvari obrnile in na olimpijskih igrah v Milanu ga ne čaka samo bitka za kolajno, temveč tudi njegovi najbližji.

Vadim Kolesnik se je že leta 2016 odpravil v ZDA na preizkus k znanemu trenerju Igorju Shpilbandu, da bi izpopolnil svoje drsalne sposobnosti. A pot in življenje v ZDA nista bila tako preprosta in kmalu je na lastni koži izkusil, da je pravzaprav obratno. Potem ko se je za kratek čas vrnil v Ukrajino, mu je bil zavrnjen ponovni vstop v ZDA. Z veliko napora in truda je pridobil vizo za treniranje v ZDA, a je bil tam sam. Brez družine, brez podpore najbližjih.

Vadim Kolesnik in Emilea Zingas
Vadim Kolesnik in Emilea Zingas
FOTO: AP

Šele pred tremi leti se mu je tam pridružila mama Svitlana, piše AP. Njegov oče je ostal v Ukrajini, da bi skrbel za bolno babico, njegov starejši brat pa se je pridružil ukrajinski vojski. Pred štirimi leti so na njegov rodni Harkov začele padati bombe, ruska vojska je uničila podjetje za prodajo gospodinjskih aparatov in svetil, ki ga je vodil njegov oče, Kolesnik pa se je ves čas spraševal, kaj se dogaja z njegovim bratom, ki je neposredno izpostavljen vsem sovražnostim kot ukrajinski vojak.

Toda stvari so se za Kolesnika obrnile malce na bolje. Ne samo, da si je zagotovil vozovnico za olimpijske igre s svojo partnerico v drsanju na ledu Emileo Zingas, s pomočjo platforme GoFundMe, je uspel v Milano pripeljati dve družinski članici. Prispeli sta v soboto, na isti dan, ko je Rusija izvedla večji napad na Ukrajino, v katerem je sodelovalo več sto dronov.

"Zdi se, da je minilo celo življenje," je poudaril Kolesnik, ko je bil znova v objemu svojih najbližjih. "Zelo, zelo sem hvaležen," je dodal. "Brez pomoči vseh ne bi bili tukaj."

Prvotni cilj je bilo zbrati okoli 21.400 evrov oziroma 25.000 dolarjev. A ta cilj je bil zelo hitro presežen in zbranih je bilo veliko več sredstev, kot jih je bilo potrebnih za pot dveh družinskih članic iz Ukrajine v Milano. 24-letni Kolesnik zdaj namerava preostali denar porabiti za stroške treningov in trenerjev po koncu olimpijskih iger.

Na olimpijskih igrah se mu sicer ni pridružila mati, saj kot pravi, ni težava priti v Evropo, a morda bi bila težava vrniti se v ZDA. "Odvetnik nam je svetoval, da to ni dobra ideja," je dejala Zingasova. "Ima sicer vizo in vse potrebne dokumente, vendar je bilo več primerov ljudi, ki so imeli dokumente, pa jim je bil vseeno zavrnjen vstop." Kolesnikova mati ima trenutno vizo, ki velja do leta 2027, a močno upa na zeleno karto, ki bi ji omogočila, da v ZDA ostane za nedoločen čas.

Emilea Zingas in Vadim Kolesnik
Emilea Zingas in Vadim Kolesnik
FOTO: AP

Glede na to, da je njegova družina prestala velike izgube v vojni, je Kolesnik oster nasprotnik sodelovanja ruskih športnikov na olimpijskih igrah. Več ruskih športnikov je bilo sicer pod drobnogledom zaradi morebitnih povezav z rusko vojsko, nekaj pa jih je dobilo dovoljenje za tekmovanje, med njimi tudi umetnostna drsalca Adeliia Petrosian in Petr Gumennik, ki sicer tekmujeta pod nevtralno zastavo.

"Zame je to teroristična država," je poudaril Kolesnik. "Vsak dan ubijajo Ukrajince in dokler vojna ne bo končana, jim tu ni mesta."

"Ko se je vojna šele začela," je dodal, "je to definitivno drastično vplivalo na moje življenje, še posebej na moje drsanje. Poskušal sem vse svoje občutke in čustva preliti v drsanje, a to ni bilo dobro za moje treninge."

Kolesnik je moral, da bi uspešno ločil svojo drsalsko kariero in zasebno življenje, hoditi k športnemu psihologu, ki ga je naučil, kako blokirati zunanje dogajanje in se osredotočiti na svoje delo.

