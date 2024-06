10 tednov počitnic, draga varstva in premalo denarja

Eden težjih občutkov za starše je, ko morajo otroku povedati, da si tudi letos počitnic na morju ne morejo privoščiti. "Starš nekako, če tega ne more omogočiti, se počuti krivega in s tem občutkom krivde in včasih tudi sramu je zelo težko živeti," je povedala 44-letnica, ki je pred štirimi leti po ločitvi s hčerko ostala sama. Morali sta v najem in kljub temu, da je redno zaposlena, se iz meseca v mesec komaj prebijata. Med počitnicami pa so stiske še večje, ker otroku ne more zagotoviti počitniškega varstva. "Če imaš slab socialni krog, da v bližini nimaš staršev oziroma babic in dedkov, ostaneš sam. Na pomoč ti pridejo brezplačna varstva, ampak so tudi ta omejena."

Monika Erjavec Bizjak, ki v okviru Verige dobrih ljudi nudi psihosocialno pomoč, potrdi, da so potrebe večje od ponudbe. "Ko odpremo prijave, so v enem dnevu vse polne, od brezplačnih do plačljivih do zdravstvenih predlogov, tako da se res kaže, kakšno veliko povpraševanje je in kako so otroci obremenjeni s tem," je dejala.

V Zvezi Anite Ogulin in ZPM Moste - Polje bodo letos na humanitarne tabore v sklopu letovanj, taborov in počitniškega varstva peljali okoli 700 otrok. Med njimi je tudi otrok sogovornice. To je skupaj 10 dni, kako bo za otroka priskrbela varstvo še ostale dni, ne ve. Rada bi delala od doma, a ji delodajalec tega ne omogoča, s strahom pove, da gre včasih tudi na bolniško.

Ker je takšnih primerov vse več, so sistemske rešitve nujno potrebne, poudarijo na Zvezi Anite Ogulin in ZPM Moste - Polje. Monika Erjavec Bizjak ob tem spomni na predlog, da bi lahko odpirali osnovne šole v času počitnic, saj bi tako otrokom zagotovili preživljanje prostega časa v varnem okolju.

In dokler sistemskih rešitev ne bo, nam preostane zgolj to, da stopimo skupaj, zaključijo na Zvezi Anite Ogulin, kjer upajo, da bodo še naprej s pomočjo donacij lahko narisali še več otroških nasmehov.