42 kilometrov teka povezala z opernimi nastopi in dobrodelnostjo

Maratonska pot je povezala občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan, Irena Yebuah Tiran pa je tekaške copate na posameznih postojankah zamenjala za operne arije. Ob njej so nastopili Valerija Šoster, Marko Erzar, Ursula Langmayr, Štefica Grasselli, Ana Berus, Žiga Lakner, Ema Starešinič in Lucas Osterc Somoza, v Novem mestu, Šentjerneju in Šmarjeti pa je dogajanje spremljal tudi kulturni program za otroke. "Med maratonom sem se počutila fenomenalno. Opazovala sem ljudi, se z njimi pogovarjala in med tekom znova občudovala, kako lepo domovino imamo. Niti za trenutek nisem podvomila, da nam bo uspelo. Ob prihodu v cilj sem preprosto brez besed in presrečna, da smo uresničili, kar smo si zadali," je po prihodu v cilj povedala Yebuah Tiranova, ambasadorka Botrstva v kulturi.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Dobrodelni operni maraton Zveza Anite Ogulin in ZPM

Dobrodelni operni maraton Zveza Anite Ogulin in ZPM

Dobrodelni operni maraton Zveza Anite Ogulin in ZPM





Dobrodelni operni maraton je tudi letos pokazal, da lahko šport, kultura in dobrodelnost povežejo ljudi za skupen cilj. Ireni Yebuah Tiran se je na celotni 42-kilometrski trasi ali na eni oziroma več od sedmih krajših etap pridružilo preko 100 tekačev, skupaj pa so z Dobrodelnim opernim maratonom so zbrali 7.343,42 evra. Celoten izkupiček bo namenjen otrokom in mladostnikom, vključenim v projekt Botrstvo v kulturi. "Enostavno sem presrečna, da smo dejansko uresničili kar smo si zadali, torej čudovit dobrodelni operni maraton. Hvala vsem, ki ste bili danes z nami, in vsem, ki ste nas podprli s poslanimi SMS sporočili, da bomo skupaj podprli mlade kulturnike. Hvala vsem, ki verjamete, da je kultura pomembna za družbo," je ob zaključku dogodka povedala Yebuah Tiranova.

Ko 42 kilometrov postane priložnost za nekoga drugega

Dobrodelni operni maraton je letos potekal tretjič, prvič pa pod okriljem projekta Botrstvo v kulturi. Projekt je namenjen otrokom in mladostnikom, ki na področju umetnosti in kulture že izkazujejo predanost in potencial, vendar njihov nadaljnji razvoj omejujejo predvsem finančne ovire. Njegov cilj je, da možnosti mladih za napredek niso odvisne od socialnega položaja njihove družine, temveč od njihovega potenciala, dela in predanosti. "Irena, pred nekaj meseci si k nam prišla z idejo, ki je bila morda malo neobičajna, predvsem pa velika, srčna in čisto tvoja. S tabo smo v zadnjih mesecih premikali številne meje, tudi svoje. Učili smo se stvari, za katere še pred kratkim nismo vedeli, da jih bomo kdaj počeli, iskali poti tam, kjer jih še ni bilo, in vedno znova ugotavljali, da se z dovolj vztrajnosti, dobre volje in prave ekipe da uresničiti tudi tisto, kar se sprva zdi skoraj nemogoče. Današnji dan je presegel vse naša pričakovanja in tudi zbrani znesek je presegel naša pričakovanja," je povedala predsednica Zveze Anita Ogulin, Alenka Petkovšek. Za družine v stiski so lahko stroški instrumentov, individualnih ur, umetniških materialov, nastopov, tekmovanj in prevozov nepremostljiva ovira. Zaradi njih nekateri nadarjeni otroci zmanjšujejo svoje aktivnosti ali celo razmišljajo o opustitvi ustvarjalne poti, čeprav jim ne manjka ne talenta ne vztrajnosti.

Dobrodelni operni maraton FOTO: Zveza Anite Ogulin in ZPM

Podpora mladim kulturnikom še vse do konca septembra

Čeprav je Irena svojih 42 kilometrov pretekla, se zbiranje sredstev za mlade kulturne talente nadaljuje. Do konca septembra je Botrstvo v kulturi mogoče podpreti z SMS-donacijo s ključno besedo BOTER5 ali BOTER10 na številko 1919 ali z neposrednim nakazilom.