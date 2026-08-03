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Veriga dobrih ljudi

'Ali bom lahko tudi jaz nekoč vzgojiteljica?'

Ljubljana, 03. 08. 2026 12.09 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tea Dorić
Na letovanjih je vedno poskrbljeno za obilico smeha, dobre volje in zanimivih iger. 

Dva velika avtobusa sta ravno pripeljala na prostrano, sivo parkirišče, polno pločevine. Okoli njiju se v trenutku kot mravlje nagnetemo otroci in odrasli, v rokah okorni kovčki, v trebuhu pa metuljčki, ki nam sporočajo, da se bližamo še eni nepozabni dogodivščini.

Vsako leto se med šolskimi počitnicami več tisoč otrok z nami odpravi na letovanja in tabore. Organizacija tovrstnih dejavnosti je že od samega začetka ključen del naše organizacije. Naš cilj je otrokom omogočiti medvrstniško druženje, stik z naravo, igro in brezskrbno preživljanje prostega časa. Preprosto otrokom ponuditi varen prostor, da so lahko otroci.

Na poti v deset nepozabnih dni

Glasno otroško petje na avtobusu me vrača v spomine, ko sem se pred desetletjem prvič kot vzgojiteljica udeležila letovanja v Zambratiji. Marsikaj se je od takrat spremenilo, a občutki vzhičenosti, odgovornosti in veselja ostajajo. Ostaja tudi tekmovanje, kdo izmed nas bo prvi zaklical "morje" in s tem naznanil, da smo zdaj že zelo blizu počitniškemu domu.

Čeprav že vsi komaj čakamo, da se ohladimo v osvežilni morski vodi, prvi dan obvezno poteka preizkus plavanja. Svoje znanje pokaže čisto vsak izmed otrok, tudi starejši, ki nato pravilnih tehnik plavanja učijo mlajše.

Najlepši spomini so še lepši, ko jih spremljajo nova prijateljstva.
Najlepši spomini so še lepši, ko jih spremljajo nova prijateljstva.
FOTO: Zveza Anita Ogulin

Opazujem otroke in tiste z zgubano kožo na prstih in modrimi ustnicami vabim iz vode. Medtem na plaži pod košem poteka napeta tekma "knockouta", v prijetni senci pa nič manj napeti igri enke in balinčkov. Skupino desetletnih deklic in dečkov povabim k spoznavanju preko naših pogovornih kartic Dobro sem, kjer me njihovi iskreni, razmišljujoči in navdušujoči odgovori pustijo odprtih ust. To so trenutki, ko vedno znova ozavestim, kako dobri življenjski učitelji so otroci in kako sem srečna, da lahko z njimi preživljam čas.

Ko smo vsi siti od kosila, si napolnimo baterije s počitkom v sobah, kjer so nekatera očesa zatisnjena, spet druga posvečena sestavljanju kock in sestavljank ali pa pozorno spremljajo mimiko prijatelja, ki šepetaje načrtuje taktiko pri prihajajočem nogometnem turnirju.

Za vsakega nekaj

Pomembno se nam zdi, da vsak izmed otrok dobi priložnost, da se potrdi v eni izmed aktivnosti, zato so te številne in vsako leto bolj raznolike. Športni turnirji v nogometu, košarki, odbojki, lokostrelstvu, namiznem tenisu in balinčkih. Plesne in improvizacijske delavnice, pogovorni kotiček, frizerski salon in poslikava obraza. Na ustvarjalnih delavnicah najraje pletemo zapestnice, rišemo risbe in pripravljamo knjige prijateljstva, v katerih zadnji dan letovanja ne sme manjkati podpisov čim več otrok in vzgojiteljev.

Na letovanjih je vedno poskrbljeno za obilico smeha, dobre volje in zanimivih iger. 
Na letovanjih je vedno poskrbljeno za obilico smeha, dobre volje in zanimivih iger. 
FOTO: Zveza Anita Ogulin

Noben večer se ne sme končati brez sladoleda in priprave na večerni program. Z vzgojitelji vadimo znanje zavezovanja vozlov, ko se oblačimo v bele rjuhe, ki nas bodo prelevile v pravcate grške bogove, ki bodo otrokom priredili slavnostne olimpijske igre. Kdo bi si mislil, da je igra kamen, škarje in papir lahko prava olimpijska disciplina.

Tea Dorić je strokovna delavka na Zvezi Anita Ogulin in pedagoška vodja na letovanjih in taborih.

Za lahko noč vsak vzgojitelj s svojo skupino otrok pred spanjem povzame vtise dneva, nekateri otroci nas povabijo v topel objem, s čisto vsemi pa se v nov dan prebudimo tako, da skupaj zapojemo zambratijsko himno.

Do prihodnjič

Predzadnji dan desetdnevnega letovanja se z dvema dekletoma uležemo na veliko gugalnico in ozremo navzgor. Božajo nas topli sončni žarki, ki se skušajo prebiti skozi veje borovcev, in zibanje gugalnice umirja naš srčni utrip. Klepetamo o tem, kako hitro mineva naš skupni čas, in nabiramo predloge za aktivnosti za naslednje leto.

Gledam v sinje modro nebo in čutim, kako se mi ustnice razpotegnejo v nasmeh, ko obujamo spomine na njuno prvo letovanje z nami v prvem razredu osnovne šole, zdaj bosta pa že kmalu v devetem.

Zadnji večer našega letovanja večerni program več kot odlično organizirata najstarejši skupini otrok. Težkih src in solznih oči si moramo priznati, da se naš skupni čas končuje. Medtem ko otroke in sebe zavzeto prepričujem, da bo leto naokoli, kot bi mignil, in bomo kmalu spet skupaj, do mene pristopita dve dekleti, ki me vprašata, ali bosta lahko tudi onidve vzgojiteljici na našem letovanju, ko bosta dovolj stari.

Dragi otroci, hvaležna sem vam za vse skupne trenutke in komaj čakam, da se spet vidimo!

veriga dobrih ljudi Zveza Anita Ogulin

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