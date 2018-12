Ali vaši otroci že pišejo pisma Božičku in Dedku Mrazu?

A to je tudi čas, ki marsikaterega starša spravi v veliko stisko, tesnobo, bolečino. Gre za družine, ki nimajo niti za nujne življenjske potrebščine, kaj šele za otroška darila.

Vsi se strinjamo, da je lahko praznik lep in topel tudi brez daril. A otroci so otroci – in otroci imajo radi darila, igrače, presenečenja.

In otrok, ki darila ne dobi, pa v šoli sliši, kako zelo bogata in razkošna darila so dobili drugi otroci, pomisli, da sam ni dovolj dober. Da je sam manj vreden. Tudi otroci, ki razumejo, da starši pač denarja za darila nimajo. Počutijo se, da so manj vredni, da so drugi otroci boljši od njih.

Pred časom sem brala knjigo zdaj pokojnega Bogdana Žorža Razvajenost, rak sodobne vzgoje. Bolj kot opisi otrok, ki so imeli vse in ničesar niso znali ceniti, za vse jim je bilo vseeno, me je presunil pojem – socialna razvajenost, s katerim sem se prvič srečala. Gre za to, da revni starši, ki živijo v pomanjkanju, lahko vzgojijo "revne" otroke, ki bodo prav tako živeli v pomanjkanju. Podobno kot se kakšni drugi družinski vzorci prenašajo iz roda v rod. Skratka, otroci, rojeni v revnih družinah, ki živijo v pomanjkanju, lahko rastejo z manj volje do spremembe, rastejo v prepričanju, da jim družba mora pomagati, da sami nimajo dobrega življenjskega izhodišča in da je zanje že vse odločeno – torej, nima se smisla truditi. Nimajo namreč strategij izstopiti iz vzorca revščine, apatije, nemoči. In tako ta vzorec prenašajo naprej, iz roda v rod.