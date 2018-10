Anita Ogulin o Verigi dobrih ljudi

Ko padejo v stisko, se večina ljudi še niti ne zaveda, da revščina ne pomeni le, da nimaš denarja, pomeni tudi samoobtoževanje, vztrajen občutek tesnobe in krivde, ki nemalokrat vodita v depresijo, pa tudi socialno izolacijo. Zgodbe ljudi, ki jih spremljamo, imajo pogosto skupni imenovalec prav v postopni odtujitvi od prijateljev in sorodnikov, ki so bili še ne dolgo nazaj del njihovega socialnega kroga. "Ljudje se te izogibajo in se ob tebi počutijo neprijetno," je pogost stavek tistih, ki so padli v revščino.

"Osnovni namen akcije je ozavestiti družbo, da je revščina tukaj," razloge za začetek Verige dobrih ljudi opisuje Anita Ogulin in dodaja, "to je preprosto sporočilo ljudem, da smo vsi na neki meji, kjer nas nenadni dogodki zrušijo."

Tudi ko obstaja volja, je pot zaradi čustvene izčrpanosti pogosto zamegljena. Posamezniki in družine, ki so se znašli brez prihodkov, hrane, včasih celo brez strehe nad glavo, potrebujejo najprej nekoga, ki jim bo vliv upanje, da pot iz trenutne teme obstaja. Potrebujejo nekoga, ki jim povsem strokovno lahko pomaga oceniti njihove razmere in jim pomaga iskati možne rešitve.

"Mi človeka opolnomočimo. To praktično pomeni, da na začetku dobi vso podporo in pomoč, naj gre za finančno, materialno, brezplačno pravno, psihosocialno ..."Anita Ogulin našteva vsa področja, na katerih Zveza prijateljev mladine podpre ljudi, ki se zatečejo k njim po pomoč.

Sodelavci v Zvezi prijateljev mladine so z rešitvijo mnogih stisk družin, ki so se kljub vsem oviram postavile na noge, dokazali, da poznajo način, kako družinam pomagati, da se rešijo iz primeža revščine. Pomoč ni le v denarju in hrani, pomoč pride z vseh strani. Družina dobi psihološko pomoč, nauči se bolje gospodariti z družinskim proračunom in načrtovati izdatke vnaprej. Omogočijo jim oddih, za mnoge prvi po letih življenja v socialni izključenosti, s tem pa prvi preboj v normalnost. Otroci dobijo učno pomoč in podporo, da razvijejo svoje talente.

Z Verigo dobrih ljudi ne gre več zgolj, da za kak mesec z denarno pomočjo družini pomagamo iz stiske. Gre za to, da družini tako dobro pomagamo nazaj na noge, da pomoči kmalu ne bo več potrebovala, ampak bo celo v položaju, da bo nekega dne pomagala drugim.