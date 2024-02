Avantpack za lepšo prihodnost družinam v stiski namenil 10.000 evrov

OGLAS

S tem namenom so se pridružili humanitarnemu programu Veriga dobrih ljudi in postali njen novi člen. Vsak korak, ki gre nasproti pomoči potrebnim družinam, veliko šteje. Podjetje Avantpack je v dobrodelnost namenilo kar 10.000 evrov. Znesek bo odigral pomembno vlogo pri ustvarjanju lepše prihodnosti družin, ki se spopadajo s finančno nestabilnostjo, v mnogih primerih tudi s slabim zdravstvenim, psihičnim in duševnim stanjem. Veriga dobrih ljudi jim daje upanje za prihodnost, predvsem pa občutek, da so njihove stiske premagljive.

Avantpack - Melvis Haskić in Vasja Hramec FOTO: Žiga Intihar icon-expand

"Poslujemo z odgovornostjo do vseh deležnikov, začenši s kupci, dobavitelji, zaposlenimi, pa vse do naravnega in socialnega okolja - vsako leto namenimo denar v dobrodelne namene različnim društvom in organizacijam," sta ob predaji donacije dodala Vasja Hramec in Melvis Haskić ustanovitelja podjetja Avantpack.

Bistvo poslovanja podjetja Avantpack so produkti, ki v sebi nosijo odgovornost do naravnega okolja in neposredno vzpodbujajo trajnostno ravnanje z naravnimi viri. Proizvajajo okolju prijazno embalažo ter kompostabilne in biološko razgradljive vrečke. V podjetju so zelo ponosni, da so se nekateri slovenski trgovci na svojih oddelkih za sadje in zelenjavo že v celoti poslužili uporabe izdelkov iz okolju prijazne kompostabilne in biorazgradljive plastike. Sodelovanje z Verigo dobrih ljudi podjetju Avantpack predstavlja udejanjanje svoje dobrodelne miselnosti v takojšno pomoč družinam, k se vsakodnevno soočajo s hudimi stiskami. Družbena odgovornost je ena izmed ključnih vrednot podjetja in zaposlenih.

Veriga dobrih ljudi nudi celostno podporo družinam v stiski. Številne družine se namreč ob nenadnem izpadu dohodka, ki je lahko posledica smrti, bolezni ali nasilja v družini, znajdejo v situaciji, ki je same ne zmorejo rešiti. Da se preprečijo dolgoročne posledice, je nujna takojšnja pomoč. "Program Veriga dobrih ljudi je pokazatelj dobrodelnosti in sočutja posameznika, ki se trudi pričarati boljši jutri družinam v stiski. Členi Verige dobrih ljudi nas vsak dan spomnijo, kaj vse zmoremo doseči s skupnimi močmi. Želimo si, da bi se čim več posameznikov zavedalo svoje lastne vrednosti in (po) moči, ki sočloveku lahko polepša sedanjost in kroji prihodnost," je povedala koordinatorka programa Veriga dobrih ljudi Živa Logar.