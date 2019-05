Boste po obisku Zavoda za zaposlovanje lažje našli službo?

Število tistih, ki so na Zavodu za zaposlovanje prijavljeni leto dni ali več, ostaja visoko. V mesecu marcu je bilo takih, ki so bili brez službe več kot leto dni, 13.277, več kot dve leti je bilo prijavljenih 5.819, skoraj štirikrat več pa je tistih, ki brez službe ostajajo že tri leta ali več. Zadnji podatek iz marca je 19.641 oseb, ki so brezposelne več kot tri leta.

Izkušnje ljudi, ki se prijavijo na Zavod za zaposlovanje v pričakovanju, da bodo hitro našli novo zaposlitev, so zelo različne. FOTO: Thinkstock

"Brezposelna sem tri leta. Manjka mi še nekaj let do pokojnine. V bistvu mi je svetovalka že na prvem srečanju povedala, da nimam veliko možnosti pri delodajalcih, ker vsi iščejo mlajše ženske," nam je zaupala gospa, ki pri 58 letih še vedno aktivno išče zaposlitev in si želi delati. Nad neosebnim pristopom, ki ji ga je ponudila svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, je bila razočarana. Njen sestanek na Zavodu se je ponavadi zaključil v desetih minutah. "Prosila sem jo, če mi lahko svetuje, pomaga izboljšati moj zapis prošenj za službo in življenjepis, saj sem starejša generacija in sem delala ves čas v istem podjetju in nimam veliko izkušenj s pisanjem prošenj.

Prosila sem jo, če mi lahko pomaga izboljšati moj zapis prošenj za službo in življenjepis. Rekla je, da za to ni časa, naj na internetu najdem vzorce. Sem mislila, da je naloga svetovalca, da mi pomaga, da imam kar največ možnosti, da delo tudi dobim.

Rekla je, da za to ni časa, naj na internetu najdem vzorce. Sem mislila, da je naloga svetovalca, da mi pomaga, da imam kar največ možnosti, da delo tudi dobim. Rekla je, da me je registrirala, naj spremljam objave zavoda in še sama iščem, da naj ji na prihodnje srečanje čez tri mesece prinesem pokazati vse prošnje, ki sem jih odposlala." Iz pripovedi 37-letne mame dveh otrok, ki je od rojstva drugega otroka že tretje leto prijavljena na Zavodu, je očitno, da se svetovalci Zavoda RS za zaposlovanje zelo različno lotevajo svetovanja posameznikom. Nekateri bolj, drugi manj zavzeto: "Iščem zaposlitev za polovični čas, saj imam pogosto bolna otroka, a je ne najdem – sem namreč samohranilka, živim z mamo, ki je ostala nepokretna po možganski kapi. Zadnje dvakrat me je svetovalka napotila v neko službo, a sem ugotovila, da nisem ustrezala kriterijem – ne vem, zakaj mi takšno delovno mesto predlaga. Seveda vseeno pošljem prošnjo, a do sedaj nisem bila niti na razgovore prijavljena. Enkrat so mi že predlagali zaposlitev preko javnih del, kar sem sprejela, upala tudi na kasnejšo redno zaposlitev, a žal ni bilo tako. Nazadnje sem imela drugo svetovalko, ki me je veliko spraševala, kakšno službo si želim, povedala mi je tudi za brezplačne računalniške tečaje, na katere sedaj hodim. Ta svetovalka je bila super, moja se mi zdi preveč uradna, neosebna."

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Do konca leta 2017 je med evropskimi državami Slovenija izstopala prav po visokem odstotku tistih, ki so dolgotrajno brezposelni. Šele po koncu leta 2017 je ta odstotek prvič padel pod evropsko povprečje. To je trenutno 3,4 % glede na aktivno prebivalstvo, v Sloveniji pa je zdaj dolgotrajno brezposelnih 3,3 %, kar kaže na pozitiven trend. O tem, kaj Zavod ponuja brezposelnim, smo govorili z Brigito Vončina z Zavoda RS za zaposlovanje. Za Slovenijo je značilno, da ob prijavi na Zavod vsak dobi svojega svetovalca, kar ni enako po vseh državah Evropske unije. "Pri nas dobi vsaka oseba svojega svetovalca, s katerim se lahko posvetuje, s katerim dejansko komunicira. Poleg matičnega svetovalca pa so tudi svetovalci, ki so specialisti za določena področja. Na primer, če je nekdo invalid, se lahko tako osebo pošlje k svetovalcu, ki se spozna na področje zaposlitvene rehabilitacije. Če ima nekdo težave z določanjem svojih zaposlitvenih ciljev, gre lahko k svetovalcu, ki je specializiran za poglobljeno svetovanje in lahko pomaga pri tem. Spet tretji lahko pomaga pri izbiri, katero izobraževanje ali usposabljenje bi bilo smiselno. Matični svetovalec pa koordinira in da že osnovne informacije glede na potrebe posameznika." Svetovalci Zavoda za zaposlovanje imajo sicer na voljo širok spekter programov in ukrepov, ki vsak na svoj način skušajo ujeti posameznika preden pade v krog dolgotrajne brezposelnosti ali pa so oblikovani tako, da naj bi mu pomagali tudi po daljši odsotnosti vrniti se na trg delovne sile. Sklopov je šest, od neformalnega izobraževanja in usposabljanja, kamor sodijo različni tečaji, do programov praktičnega usposabljanja. Tretji in peti sklop zajemata subvencioniarne zaposlitve, bodisi pri delodajalcih ali za samozasposlene. Četrti nabor programov so javna dela, v šestem sklopu so spodbude, kakršne so povračilo prispevkov delodajalcem, spodbude prejemnikom denarnega nadomestila in druge.

"Za dolgotrajno brezposelne je namenjena subvencija 'Zaposli me'. Po enem letu je bilo zaposlenih še 60 % tistih, ki so bili upravičeni do te subvencije," navaja Vončinova. FOTO: Thinkstock

In kako so učinkoviti? Številke, ki jih navaja Brigita Vončina, se nanašajo na leto 2017, saj pri večini programov merijo, koliko udeležencev je ohranilo zaposlitev še vsaj eno leto po preteku programa. "Podatki za leto 2017 kažejo, da se je 90 % ljudi, ki so šli v delovni preiskus, potem tudi zaposlilo. Kar je logično, delovni preiskus ima neposredno povezavo z zaposlitvijo. Gre za to, da se oseba vključi v delovni proces pri delodajalcu za en mesec, kjer lahko dela pod mentorstvom, ki ga zagotovi delodajalec. Traja najmanj 100 ur do največ enega meseca, poteka brez delovnega razmerja, 8 ur na dan 5 dni na teden. Delodajalcu so povrnjeni stroški, brezposelna oseba pa dobi dodatek za aktivnost in povrnjene stroške za prevoz."

90 % ljudi, ki so šli v delovni preiskus se je zaposlilo. Po usposabljanju na delovnem mestu je zaposlitev sledila v 72 %. Udeleženci neformalnega izobraževanja so se zaposlili v 57,2 % primerov.

Pri usposabljanju na delovnem mestu podatki kažejo, da je pri 72 % udeležencev po tovrstnem usposabljanju sledila tudi zaposlitev. Sledijo odstotki pri tistih, ki so zaposlitev dobili s pomočjo enega od programov subvencioniranja. "Za dolgotrajno brezposelne je namenjena subvencija 'Zaposli me'. Po enem letu je bilo zaposlenih še 60 % tistih, ki so bili upravičeni do te subvencije. To je že kar lepa doba, lahko govorimo o relativni uspešnosti programa," navaja Brigita Vončina. Pri tistih, ki so se udeleževali neformalnega izobraževanja – denimo jezikovnih tečajev, tečajev programov računalništva in tako dalje – so zabeležili zaposlitev v 57,2 % primerov. Ta odstotek je občutno višji pri mladih udeležencih, ki se po izvedbi tečaja zaposlijo v 72 % primerov.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pogosto se zastavlja vprašanje, ali javna dela delujejo kot podpora dolgotrajno brezposelnim ali ne, pove Brigita Vončina. Prav področje javnih del je tisto, ki je namenjeno najbolj ranljivim osebam. Prepričana je, da ta pristop v resnici deluje: "Ugotovili smo, da je bilo eno leto po izteku javnih del 34 % prej brezposelnih oseb po novem zaposlenih. To je zelo učinkovito, kaže na to, da je delovalo podporno. Ne glede na to, da ti ljudje niso mogli ostati pri istem zaposlovalcu, so se aktivirali in našli novo zaposlitev.

Ugotovili smo, da je bilo eno leto po izteku javnih del 34 odstotkov prej brezposelnih oseb po novem zaposlenih.

To je na nek način dober kazalnik. Subvencija Zaposli me in javna dela kažejo, da pri dolgotrajno brezposelnih take spodbude na nek način učinkujejo. Seveda pa je pri dolgotrajno brezposlenih potrebno pogledati, zakaj so te osebe postale dolgotrajno brezposelne. Programi so lahko učinkoviti samo, če je zraven prava sobodbuda in če je izbran pravi program."

Vseživljenjsko usposabljanje je ključno. Če ni več povpraševanja po določenih znanjih, se ljudje kar naenkrat ne morejo več vrniti na trg dela. FOTO: Miro Majcen

Trenutno je 73.900 oseb, ki so registrirano brezposelni v evidenci Zavoda za zaposlovanje, od tega je 48 % takih, ki so prijavljeni do 12 mesecev, ostali so brez dela že dlje časa. "Nekdo ima lahko zdravstvene ovire, ali nerazrešeno socialno situacijo," možne vzroke za dolge odsotnosti s trga dela našteva Brigita Vočina: "Lahko gre za upad motivacije ali pomanjkanje veščin. Vsi vemo, kako zelo je danes pomembno, da se vseživljenjsko usposabljamo in učimo.

V mesecu marcu je bilo več kot dvanajst mesecev na Zavodu registriranih 13.277, več kot dve leti 5.819, tri leta ali več pa je bilo prijavljenih 19.641 oseb.

Pri nekaterih posameznikih pa tega ni, in to je zelo velika nevarnost. Če ni več povpraševanja po njihovih kompetencah, se kar naenkrat znajdejo v situaciji, da se ne morejo vrniti nazaj na trg dela. Logična posledica je upad motivacije, samozavesti, kar se sklene v nek začaran krog, v katerem se potem posameznik vrti. To kažejo tudi podatki, koliko imamo posameznikov, ki ostajajo na Zavodu pet, šest, sedem tudi osem let." Takih, ki so prijavljeni med petimi in sedmimi leti, je 8,6 %, še nekaj več (9 %) je prijavljenih več kot osem let.

"V bistvu sama največ iščem, morda trikrat letno me tudi Zavod kam napoti," o izkušnjah pripoveduje že šest let brezposelna 47-letnica. FOTO: iStock

O tem, kako je več let neuspešno iskati zaposlitev, pripoveduje tudi 47-letna gospa, ki je že šesto leto prijavljena na Zavodu in skuša tudi sama poiskati načine:"V bistvu sama največ iščem, morda trikrat letno me tudi Zavod kam napoti. Bila sem na obveznih izobraževanjih zavoda, a so zelo splošna. Imela sem veliko vprašanj, a zanje ni bilo časa. Sama sem šla na pobudo kolegice na nekaj brezplačnih predavanj različnih izvajalcev, ki so mi zelo pomagala razširiti krog iskanja delodajalcev in predvsem spoznati, kaj si želim delati, v čem sem res dobra in s tem tudi za podjetje najbolj koristna." Ob tem je opozorila tudi na težavo, ki spremlja iskanje službe: "Bila sem zelo razočarana, da Zavod nič ne preverja delodajalcev – niti ne, ali imajo sredstva za plačilo iskanega delavca, kakšni so odnosi v podjetju, mobing, koliko je nenapisanih zahtevanih zadolžitev tudi izven delovnega časa in tako dalje." Sama je imela namreč pred tem izkušnjo enoletne zaposlitve pri podjetju, ki zaposlenim tudi po tri mesece ni nakazalo plače, delavce pa sililo v neplačane nadure. "In ta delodajalec še vedno večkrat letno išče delavce preko Zavoda?!" Dolgotrajna brezposelnost je zaradi upada motivacije in izgube veščine še posebej kompleksna težava. Tudi Brigita Vončina poudarja, kako pomembno je, da ljudje kljub nezaposlenosti ostajajo aktivni, ne le pri pisanju prošenj, ampak tudi v svojem lokalnem okolju, kjer so organizirani številni programi, ki lahko krepijo ali vsah ohranjajo stik posameznika s socialnim in delovnim okoljem. O uspešnem pristopu, ki ga na Vrhniki z dolgotrajno brezposelnimi izvaja Andreja Jereb, si lahko preberete tukaj.