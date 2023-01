Bratec in sestrica skupaj spita pod mizo, da se izogneta očetovemu nasilju

Vzgojitelji na humanitarnih taborih spoznajo številne otroke, ki na svojih ramenih nosijo težka bremena, zato jim poskušajo vsaj za nekaj časa ponuditi varno zavetje. Na letošnjem taboru sta bila tudi bratec in sestrica, ki prihajata iz družine, kjer je oče alkoholik ter nasilen tako do mame kot do njiju. Doma spita skupaj pod mizo in se čez dan skrivata, saj se na tak način lažje izogneta očetu in njegovemu nasilju. Na taboru je bil tudi Nik, čigar oče je zaradi fizičnega napada v zaporu. Leja pa je povedala, da odklanja hrano, ker ji je mama doma neprestano govorila, da je debela, ter da taka ne bo nikoli dobila fanta.

Na ZPM Moste-Polje je december najbolj obremenjen mesec v letu. Na nas se obrača največ družin, ki zaradi svoje stiske ne vedo, kako bodo preživele praznike. Prejmemo neskončno klicev in sporočil obupanih staršev, ki s težavo priznajo, da si ne morejo privoščiti nakupa daril za praznični čas, čeprav so njihove želje skromne, skrbi pa jih predvsem to, da bi bili njihovi otroci zaradi tega kasneje zasmehovani od sovrstnikov, ki so bogato obdarjeni.

Neža Janež je strokovna sodelavka ZPM Ljubljana Moste-Polje.

V ta namen smo v predprazničnem času s pomočjo dobrosrčnih donatorjev obdarili prav vse otroke, ki so nam poslali svoje želje. Izpeljali smo akcijo Dobrodelni adventni koledar, preko katere smo z vašo pomočjo obdarili več kot 200 družin. Tako kot vsako leto pa smo tudi letos organizirali dva humanitarna tabora v naši Vili Šumica v Kranjski Gori, ki sta potekala v času božično-novoletnih počitnic. Sama sem se kot pedagoška vodja udeležila božičnega tabora, ki je potekal v prvi polovici počitnic. Velikokrat so ljudje začudeni, ko jim omenim, da sem božič preživela na taboru. "A tudi za praznike jih imate?" me začudeno sprašujejo. Seveda, prav ti praznični tabori so posebej pomembni za otroke iz manj spodbudnih okolij, pa tudi za njihove starše. Otroci tako dobijo možnost aktivnega preživljanja počitnic v družbi svojih sovrstnikov in naših vzgojiteljev, ki jim pričarajo pravo praznično pravljico, starše pa na ta način malo razbremenimo, saj vedo, da so v tem času otroci na varnem in toplem, ter da so siti, česar jim v veliko primerih sami ne morejo omogočiti. Predvsem pa otrokom, ki živijo v neprimernih razmerah, omogočimo odmik na varno, vsaj za nekaj dni. Z vzgojitelji na božičnem taboru smo se ozrli nazaj v leto 2022 in si med seboj podelili zgodbe otrok, ki smo jim bili priča na taborih ter nam še vedno odzvanjajo.

Čez dan je na taborih vedno pestro in nikoli dolgčas. Ekipa vzgojiteljev se trudi izpeljati čim bolj zabaven program, hkrati pa nuditi podporo otrokom ter jim omogočiti varen prostor za druženje in sprostitev, kar je na humanitarnih taborih izjemnega pomena. Otroci, ki se udeležijo teh taborov, s seboj nosijo težke zgodbe, ki pridejo na dan, ko se počutijo dovolj varne, da jih z nami delijo. Pomen odmika otroka iz njegovega primarnega okolja se vidi v zgodbi Jake in Mihaele, ki sta se udeležila enega od naših taborov. Jaka in Mihaela sta bratec in sestrica, ki prihajata iz družine, v kateri je oče alkoholik ter nasilen tako do mame kot do njiju. Vzgojiteljici sta med taborom zaupala, da doma spita skupaj pod mizo in se čez dan skrivata, saj se na tak način lažje izogneta očetu in njegovemu nasilju. Mihaela je bila tudi zelo podhranjena, saj doma niso imeli dovolj denarja za hrano, zato se je na taboru prenajedala ter posledično velikokrat bruhala. Ker je vzgojitelje skrbelo, so v zvezi s tem poklicali mamo. Jaka in Mihaela sta bila prisotna ob klicu in slišala sta, ko se je iz ozadja začel dreti oče, ker mu ni bilo prav, da se mama pogovarja po telefonu. Mihaela je od strahu v tistem trenutku znova bruhala, z Jako pa sta se nato skupaj skrila pod mizo, ki jima je predstavljala varno zavetje. Vzgojitelji so oba pomirili in jima zagotovili, da sta na varnem. Tako kot pri Mihaeli se pri marsikaterih otrocih stiske opazi pri prehranjevanju. Tudi pri Leji je bilo tako, le da ona, za razliko od Mihaele, ni želela jesti. Mama ji je doma neprestano govorila, da je debela, ter da taka ne bo nikoli dobila fanta. To je šlo tako daleč, da je Leja začela verjeti, da je edini smisel življenja imeti fanta, ter da mora shujšati, če ga želi dobiti. Zavračala je hrano, saj je verjela, da je to edina možna rešitev. Ko so vzgojitelji slišali njeno zgodbo, so se potrudili, da so Leji razložili, zakaj temu ni tako, ji dali potrditev, da z njo ni nič narobe, se pogovorili o pomenu uravnotežene prehrane ter ji na ta način pomagali priti do boljše samopodobe.

Srečevali smo se tudi z zgodbami otrok, ki so bili iz različnih razlogov umaknjeni iz primarne družine v varstvo rejnikov ali strokovnih centrov. Ti otroci pogosto kažejo znake čustveno-vedenjskih težav in motenj, ki so v večini posledica nespodbudnega okolja v času odraščanja in zatrtih čustev, ki jih ne znajo ali ne zmorejo izraziti. Nejc živi v rejniški družini, o bioloških starših se ne ve kaj dosti. Od doma je zbežal že tako velikokrat, da Policija že točno ve, kje ga iskati. Vedno ga najdejo ob jezeru v bližini doma, kjer s preprosto vabo, narejeno iz navadnega laksa in trnka, lovi ribe. Čeprav jih nikoli ne ujame, mu to predstavlja pobeg iz realnosti in ga pomirja. To se je kazalo tudi na taboru, ko je namesto, da bi se kopal, raje ves čas stal na pomolu in lovil ribe. V interakciji z drugimi je bil na taboru precej neodziven, vzgojitelji so ga opisali z besedami "kot da živi v svojem svetu". Tega nikoli ni podelil z njimi, a predvidevajo, da kadar ne more biti ob vodi z laksom v roki, je tam z mislimi, saj je teža njegove realnosti preprosto preveliko breme na tako mladih ramenih.

