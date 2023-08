Brezpogojna pomoč vsem

Slovenci smo zopet dokazali, da smo ljudje z velikim srcem. Sosed pomaga sosedu, prijatelj pomaga prijatelju. Pomagajmo vsem, ki so jih poplave najbolj prizadele. Ker dobrota ne pozna meja in nesreča nikoli ne čaka. Voda ne izbira in ne prizanaša.

Pomagajmo tudi z donacijami, saj izredne razmere najbolj prizadenejo ljudi, ki živijo skromno, tudi tokrat poplave niso prizanesle nekaterim območjem. Z zbranimi sredstvi jim bomo pomagali urediti bivališča, da bodo lahko v njih živeli dostojno. Pomagajmo najbolj prizadetim v poplavah. Pošlji SMS Veriga5 na 1919 Večje zneske pa preko TRR nakazila na račun Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje SI56 3300 0000 1303 865; Sklic: SI00 750 Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje,

Proletarska 1, 1000 Ljubljana

IBAN SI56 3300 0000 1303 865, Addiko bank d.d.

BIC: HAABSI22

Koda namena: CHAR

Namen: pomoč prizadetim v poplavah

Sklic: SI00 750